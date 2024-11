Inundacions a Calvià

El pas del temporal per Calvià ha deixat inundacions, tallades de carrers i despreniments en carreteres que han obligat a mobilitzar a Policia Local i efectius municipals.

A Calvià vila, les fortes precipitacions han provocat el tall de trànsit per inundació del torrent Galatzó en el camí del Molí Nou de Son Colomar, que afecta un tram de la Dt.-1015 (Calvià-És Capdellà) i l'encreuament amb el camí de Ca n'Estades.

A Palmanova i Magaluf hi ha talls en el carrer Punta Balena en el seu accés des d'avinguda Magaluf, carrer Duc d'Estremera en el seu tram entre carrer Pedro Vaquer Ramis i Passeig de la Mar, i a l'avinguda de les Palmeres entre carrer Galeón i avinguda La Porrassa.

Al Toro i Son Ferrer, està tallada la carretera de Cala Figuera al Toro en el seu tram des de la rotonda del carrer Neptú al seu tram en la rotonda 9 amb carrer Tudó. De Son Ferrer només es pot sortir en direcció Magaluf.

A Santa Ponça hi ha talls a la Dt.-1014 des de la rotonda de Son Bugadelles fins a l'encreuament amb la Dt.-1015; en Gran Via Puig de Massanella des del seu accés en la rotonda de Santa Ponça fins a carrer Unamuno; a Gran Via Mallorca en el seu accés des d'avinguda Rei Jaume I, i en avinguda Son Pillo des del seu accés en la rotonda Cala Figuera a l'altura de la depuradora és Capdellà.

A es Capdellà s'han registrat despreniments en la Dt.-1012 de Peguera a es Capdellà.