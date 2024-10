Crida de voluntaris per ajudar en les tasques de neteja i suport a les zones afectades per la DANA al País Valencià

La plataforma Voluntaris Catalunya DANA ha posat en marxa una iniciativa per oferir ajuda als afectats per les inundacions recents a la comarca valenciana d'Horta Nord. Aquesta acció solidària s'iniciarà l'1 de novembre, amb sortida des de Barcelona i tornada el 3 de novembre al vespre. L'organització, que coordina les tasques amb autoritats locals de la zona d'Horta Sud, busca voluntaris per donar suport en la neteja, desbrossament i distribució de subministraments en les zones devastades pels aiguats.

Els voluntaris han de ser majors d'edat i estar en bona forma física per enfrontar-se a les dures condicions del terreny, on hauran de treballar amb fang, runa i restes. El programa inclou el transport en autobús d'anada i tornada, allotjament en un poliesportiu habilitat per l'ajuntament d'un municipi no afectat i menjar durant l'estada. L'associació recomana que els participants portin roba i calçat adequat, així com material personal per a primers auxilis i higiene.

A més, Voluntaris Catalunya DANA ha llançat una campanya de recollida de donacions, tant en menjar no perible per als voluntaris i afectats com en aportacions econòmiques per sufragar el material de treball i transport. Els interessats en participar-hi poden contactar amb l'associació a través del correu electrònic hola@participaciopolitica.cat, on també rebran els detalls concrets del viatge i tasques previstes.

Amb aquesta acció, l'entitat cerca contribuir a la recuperació de les àrees afectades i donar suport als municipis que treballen per tornar a la normalitat.

Participa-hi en el següent enllaç: https://voluntarisdana.cat/