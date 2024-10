APAEMA impulsa un projecte per a incentivar la producció agrària dels agroturismes

L'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) ha posat en marxa un nou projecte d'Innovació Agroalimentària amb l'objectiu de potenciar la producció agrària dels agroturismes i establiments turístics amb activitat agrícola associada. Aquest projecte cerca animar-los, mitjançant descomptes significatius, a transformar les seves collites en elaborats de qualitat, afegint valor a l'explotació i oferint als visitants una experiència autèntica i diferenciada.

«L'objectiu és que els agroturismes puguin aprofitar tot el potencial dels seus productes agraris, integrant-los a la seva oferta turística com a aliments per al bufet o restaurant, detalls de benvinguda, o records per vendre. Aquest projecte permetrà crear un nou servei a demanda per a agroturismes i establiments turístics amb activitat agrària de transformació de productes elaborats a S'Obrador d'APAEMA», han explicat.

El servei es durà a terme a S'Obrador d'APAEMA; l'espai especialitzat en la transformació agroalimentària de l'associació. Aquest servei disposa d’una àmplia experiència en la transformació de produccions ecològiques i la creació de conserves i altres productes transformats innovadors. Actualment, disposa de més de 60 receptes pròpies de tota casta d'elaborats i amb aquest projecte s'incrementarà l'esforç en R+D en noves referències.

Què ofereix el projecte als agroturismes participants? Els participants gaudiran de diversos avantatges:

Assessorament en la posada en marxa d'una línia de productes propis, aprofitant els seus recursos agraris.

Elaboració a un preu reduït de productes, a demanda, segons les necessitats de cada establiment turístic.

Suport en la creació de marca, disseny de producte i etiquetes personalitzades.

Valoració comercial per identificar els productes amb més sortida al mercat turístic.

El projecte es finança a través d’ajudes per finançar projectes innovadors per mitjà de la cooperació, amb l’objectiu de cercar, implementar i digitalitzar solucions innovadores sostenibles als establiments turístics de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea Next Generation EU.