Nous talls de trànsit a la Via de Cintura i l'autopista de l'aeroport

El Departament d'Infraestructures del Consell de Mallorca durà a terme tasques de preparació de l'inici de les obres d'asfaltatge de la Via de Cintura i la reordenació de l'enllaç amb l'autopista de l'aeroport. Unes actuacions incloses dins el Pla d'Accessos a Palma i que tenen un pressupost de 16 milions d'euros. Per tal de dur endavant aquestes obres és necessari executar tasques de preparació, i per això s'han programat talls de trànsit durant la nit.



Aquests talls de trànsit es duran a terme les nits de diumenge, de dilluns, dimarts i dimecres de 21.00 a 6.00 hores. S'establiran rutes alternatives durant els treballs. També es pot consultar el visor d'incidències del Consell de Mallorca per tal de saber els punts on hi haurà els talls.



En concret, s'ha de dur a terme la senyalització de les obres, el fressat de voravies, retirada de barreres i la preparació de ramals. A la Via Cintura s'actuarà des de l'altura d'Ikea i al llarg d'uns tres kilòmetres en sentit Andratx, el que també afectarà a l'enllaç amb l'autopista d'Inca. En sentit aeroport estarà obert al trànsit.



Les obres del reforç de l'asfalt de la via cintura i del quart carril a l'autopista de l'aeroport, anunciades pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el mes de setembre, tenen un pressupost de 16 milions d'euros.



Consisteixen en la renovació de tot l'asfalt de l'artèria més transitada de Mallorca al llarg d'uns 8 quilòmetres. Les actuacions, amb el nou asfalt d'alta qualitat i antilliscant, inclouen també ramals d'incorporació i arribarà fins al túnel de Gènova. Segons el Consell, «s'ha de recordar que, a la Via de Cintura, fa més de 20 anys que no s'hi ha fet una actuació d'aquestes característiques. Això suposarà una millora en la seguretat i en la fluïdesa del trànsit».



Amb aquesta actuació també es modifica el pas inferior de la rotonda de Can Blau que, en l'actualitat, només compta amb dos carrils des de l'autopista de l'aeroport en direcció a Andratx i ara en tindrà tres. L'objectiu és eliminar l'embut de trànsit que s'hi forma en hores punta. També es construeix un quart carril a l'autopista de l'aeroport en sentit Palma. Anirà des de la rotonda del Molinar fins a la via de cintura i es millora l'accés a la via de cintura de la mateixa autopista i a la carretera de Manacor.