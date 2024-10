L'Església atén més de 800 persones sense llar durant el 2023 a Mallorca, moltes d'elles víctimes de la crisi de l'habitatge

Unes 815 persones sense llar han estat ateses per tres entitats de l'Església -Càritas, Sojorn i la Sapiència- el 2023 a Mallorca, moltes d'elles, malgrat tenir una feina indefinida, han estat víctimes dels alts preus del lloguer.

Així ho han explicat representants de les tres entitats aquest dimecres en una roda de premsa, en què han presentat diverses accions de sensibilització i conscienciació de cara al Dia Mundial de les Persones Sense Llar, que es commemora aquest dissabte.

Segons ha alertat la tècnica del servei de persones sense llar de Càritas Mallorca, Teresa Riera, la vulnerabilitat de moltes persones, soles o famílies senceres, ha continuat creixent l'any passat a causa de l'augment dia a dia del preu de l'habitatge. «Avui, parlar de sensellarisme és parlar de manca d'habitatge única i exclusivament», ha incidit.

Per la seva banda, el director de la Sapiència, Toni Moyà, ha apuntat a l'increment de casos de persones que es troben en situació de carrer malgrat tenir un contracte indefinit amb què no arriben a final de mes, o de majors de 75 anys que ni es poden costejar un habitatge ni tenen dret a ingressar en una residència pública.

Aquests són dos dels perfils que més varen atendre l'any passat i els anteriors, entre els quals també hi ha famílies amb nins, persones amb problemes psíquics i migrants en espera de regularització. A més, ha exposat, a les entitats socials moltes vegades també s'han de fer càrrec de les despeses derivades dels tràmits amb l'administració o de la medicació de les persones que acullen.

El delegat de pastoral penitenciària i responsable del projecte Sojorn, Jaume Alemany, ha repassat algunes de les situacions límit que troba al sistema d'acollida, dirigit principalment a famílies. Entre elles hi ha, per exemple, un pare, una mare, una nina de sis anys i dos bessons de només uns mesos que es varen veure al carrer quan un augment del preu del lloguer se'ls va ajuntar amb el naixement dels més petits.

Als prop de 815 atesos per aquestes tres entitats de l'Església cal sumar-hi les 209 que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va comptabilitzar només a Palma el març passat i totes aquelles que, asseguren, no consten en cap recompte.

El programa de 'Lloguer segur' «grinyola»

Segons ha sostengut Alemany, el creixent problema de les persones que es queden sense una llar on viure és un problema extraordinari que requereix «solucions extraordinàries» que, tot i no ser senzilles, necessiten la voluntat de l'administració. «Qui s'ha d'assabentar no se n'assabenta, i qui ha de donar solucions no les dona», ha lamentat.

El responsable de Sojorn ha posat el focus al programa 'Lloguer segur' presentat aquesta setmana, amb què el Govern pretén pagar el 30% del lloguer als propietaris -sempre que el preu sigui d'entre 1.500 i 2.100 euros, depenent de l'illa, i en terminis mensuals, anuals o a set anys- i que ha considerat que, d'entrada, «grinyola una mica».

«Si hi ha doblers per al programa de 'Lloguer segur', per a avançar set anys fins a 1.500 euros de renda, per què no es posen a fer pisos de protecció oficial? Es poden limitar els lloguers (...), encara que això és impopular i no dona vots. En aquesta problemàtica es tracta és de voluntat, i si hi ha voluntat trobaran solucions», ha dit Alemany.

«Mentre l'habitatge no sigui considerat un dret i es deixi de banda l'especulació», ha dit Riera, preveuen que el nombre de persones sense llar, el de famílies amb dificultats per a viure sota un sostre i el de col·lectius afectats per aquest problema creixerà «cada dia».

«La campanya de persones sense llar s'està convertint en una campanya d'habitatges. Fa deu anys parlàvem d'un col·lectiu molt concret, i els missatges que enviàvem eren per a ells, però ja no», ha lamentat.

De cara a la campanya 'Caminam junts' d'aquest any, ha detallat la responsable de Càritas Mallorca, diumenge es durà a terme la lectura d'un manifest a favor de les persones sense llar a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat del Rafal (11.00 hores) i a la de Santo Domingo d'Inca (19.00 hores).

Posteriorment, el 30 d'octubre a les 11.00 hores està prevista una acció de carrer a la Plaça Major de Palma, on estaran presents diverses persones sense llar acollides per aquestes entitats per a sensibilitzar; i el 9 de novembre tendrà lloc una marxa de Lloseta fins a Binissalem per a denunciar la «vulneració de drets» que pateix aquest col·lectiu.

Amb aquestes accions, ha explicat Riera, cerquen que la societat en conjunt «adopti una mirada de dignitat i drets humans que faciliti la comprensió i l'acostament a la realitat d'aquestes persones», així com denunciar i qüestionar «aquest model socioeconòmic actual, generador d'expulsions».