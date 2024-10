Les Illes Balears continuen amb la taxa més alta de víctimes de violència masclista de l'Estat

Les Illes Balears presenten una taxa de 28,5 víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones en el segon trimestre de 2024, per la qual cosa continua com el territori amb l'índex més gran de l'Estat espanyol malgrat que el nombre de denúncies ha baixat un 6,3 % respecte al mateix període del 2023.

Aquestes són algunes de les dades que s'extreuen de l'Informe trimestral sobre violència de gènere de l'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial.

Aquesta baixada interanual de 126 denúncies -de 2.012 denúncies presentades el 2n trimestre del 2023 s'ha passat a 1.886 el 2024- ha fet que la ràtio de víctimes per cada 10.000 dones disminueixi dos punts, des del 30,5 que registrava a l'any passat.

Així mateix, també ha disminuït el nombre total de dones víctimes de violència de gènere del 1.902 el 2023 a 1.767 el 2024 -un 7,1% menys- i, per tant, el nombre de casos en què la víctima s'acull a la dispensa que l'obliga a declarar com a testimoni, de 415 a 317. A l'informe també s'observa un descens de la taxa de víctimes acollides a la dispensa, i va passar del 21,8% al 17,9%.

Tot i aquest descens de les xifres de denúncies i del nombre de víctimes, la dada que sí que ha presentat un augment respecte a l'any anterior és el nombre d'ordres i mesures de protecció de les víctimes, ja que de les 381 incoades el 2023 han crescut fins a les 445 el 2024 -un 16,8% més-.

Tot i això, el percentatge de mesures de protecció adoptades el 2024 ha baixat sobre el total de les incoades, és a dir el 2023 es varen adoptar el 84% de les mesures sol·licitades -319 en total- i es varen rebutjar el 16% -62- però el 2024 la xifra ha baixat al 77% -343 en total- i 22% -100-, respectivament.

Tot això ha fet que el percentatge de víctimes de violència de gènere amb mesures de protecció passi del 20% el 2023 al 25,2% un any després.

Les autonomies amb més taxa de víctimes de violència masclista per cada 10.000 dones en aquest segon trimestre del 2024, després de les Balears, són el País Valencià -24,1-, les Canàries -23,1- i Múrcia -22 ,4-.

Les menors ràtios es donen a Castella i Lleó -11,9-, La Rioja -12,5- i Galícia -13,1-, mentre que la mitjana estatal és de 18,5 per cada 10.000 dones, 0,6 punts menys que el 2023.