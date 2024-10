UOB: «És una negligència votar sobre en quina llengua s’ha d’impartir la classe quan el projecte lingüístic de centre estableix que és en català»

Una alumna de l'IES Ramon Llull ha denunciat que alguns companys de classe l'assetgen des de fa setmanes perquè a l'inici del curs va votar a favor de fer les classes en català en una votació a l’aula que no s’hauria d’haver produït mai. La UOB Ensenyament ha volgut manifestar el seu «incondicional suport» a l’alumna afectada i agrair-li «la seva ardida acció en defensa del català», així com «rebutjar els atacs rebuts per part d’alguns dels seus companys».

«Mentre el conseller Antoni Vera i els seus acòlits de Vox planegen l’extermini de la llengua catalana, els alumnes pateixen els efectes de parlar una llengua minoritària a molts centres educatius. La responsabilitat de l’Administració de protegir la llengua catalana ha esdevingut en atacs indiscriminats cap a aquesta llengua i en desprotecció absoluta dels catalanoparlants», han assenyalat.

La UOB considera «una negligència que es produeixi una votació sobre en quina llengua s’ha d’impartir la classe quan el projecte lingüístic de centre estableix, tal com ha publicat la premsa, que totes les assignatures no lingüístiques, tots els treballs, documents i sessions han de ser en català».

«És que la normativa no importa quan defensa els drets dels catalanoparlants? La Conselleria d’Educació [Concertada] i Universitats té pensat fer alguna cosa? El conseller Vera prendrà alguna decisió, més enllà de promeses que no arriben mai a res? On queda la llibertat dels catalanoparlants d’usar la nostra llengua materna a la nostra terra? Per què una alumna s’ha de veure en la tessitura de demanar les classes en català? Per què s’ha vist tan desprotegida i exposada? Som al 2024 o al 1970? I una última pregunta: On és el Departament d’Inspecció Educativa?», demana el sindicat.

Finalment, la UOB afirma que no confia que l’Administració trobi «una solució», així que encoratja la comunitat educativa i la societat en general a «defensar la llengua pròpia».