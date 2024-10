Preparen una gran mobilització per a quan la Llei de Memòria Democràtica es derogui definitivament

Aquest dimarts, hi ha hagut una concentració davant del Parlament convocada per la Plataforma per la Memòria Democràtica, que ha anunciat que convocarà una gran mobilització oberta a la ciutadania quan es derogui definitivament la Llei de Memòria Democràtica.

La concentració, que ha reunit davant de la Cambra autonòmica representants d'entitats, partits i sindicats, entre altres agents, ha tengut lloc amb motiu del debat aquest dimarts de les esmenes de totalitat a la proposició de llei, que impulsa Vox, per a derogar la Llei de Memòria Democràtica.

La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha lamentat que el PP, a canvi del suport de Vox, vengui la memòria de les víctimes de la repressió de la Guerra Civil i el franquisme. Els participants a la protesta han traslladat la seva indignació i malestar insistint que per al PP «ja no hi ha excuses» per a donar suport a la derogació des del moment en què es va trencar l'acord d'investidura amb Vox.

Oliver ha qualificat com una «ofensa gravíssima» que en més d'un any i mig de govern, la presidenta Marga Prohens no s'hagi reunit amb l'associació.