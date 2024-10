Les Balears posen en marxa l'Observatori de Preus

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, mitjançant la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, en col·laboració amb l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), ha presentat en roda de premsa l'Observatori de Preus, una eina estadística que permet conèixer quin percentatge del preu de mercat del producte arriba al sector primari. D'aquesta manera, i per primera vegada, s’enceta un estudi sistematitzat de la diferència entre el preu rebut pel productor i el preu pagat pel consumidor.

El conseller Joan Simonet ha volgut recordar que aquest observatori és «una demanda del sector primari de les Illes Balears. És la primera vegada que tenim dades específiques sobre quin percentatge del preu pagat pel consumidor arriba als agricultors, ramaders i pescadors de les Illes Balears».

Les primeres dades, recollides durant els mesos de juny, juliol i agost, reflecteixen que, de mitjana, els productors de fruita reben el 31,1 % del preu pagat pel consumidor, mentre que els productors d'hortalisses reben el 39,1 %. Pel que fa a la carn i als productes pesquers, aquests percentatges són del 57,6 % i 57 % respectivament, la qual cosa s'explica perquè «en aquests productes hi ha menys intermediaris entre el productor i el consumidor final», ha explicat el director general Joan Llabrés.

«Aquesta publicació és una primera passa del que ha de ser una informació pública i accessible per a tothom de manera regular. Els consumidors hem de ser conscients de la repercussió que tenen les nostres decisions en el sector primari i tenir en consideració que en les cadenes curtes de comercialització, com la venda directa o les cooperatives, el diferencial sempre serà més favorable per al pagès», ha afegit Llabrés.

En aquests tres mesos s'han recollit 3.614 preus i s’han visitat 344 establiments. Cal destacar, a més, que el projecte ha començat amb la recollida dels preus de productes frescos originaris de les Illes Balears, però amb la implantació progressiva de l'Observatori s'incrementaran els tipus de productes analitzats (s’hi afegirà la llet, per exemple) i s'ampliarà a productes ecològics.

En detall, el mes d'agost, pel que fa a les hortalisses, el productor de pebre vermell només ha rebut el 18 % del valor del mercat: el productor ha rebut 0,62 cèntims per quilo mentre que el consumidor ha abonat 3,36 euros per quilo.

Quant a les fruites, la llimona és el producte amb un diferencial més perjudicial per a l'agricultor (16 %), que ha rebut 33 cèntims d’euro per quilo mentre que el consumidor l’ha comprat a 2,01 euros per quilo. D’altra banda, el pebre blanc (pebre ros), la tomàtiga de ramellet i el meló eriçó se situen en percentatges superiors al 50 %: així, l'agricultor de pebre blanc ha rebut 2,02 euros per quilo i el consumidor n’ha pagat 3,13; el de tomàtiga de ramellet ha rebut 2,58 euros per quilo i el consumidor n’ha abonat 4,36, i el de meló eriçó ha rebut 1,17 euros per quilo mentre que el consumidor n’ha pagat 2,27.

Respecte a la carn, de mitjana, entre els mesos de juny i agost els productors de xot i porcella varen percebre el 58 % del preu pagat pel consumidor, tenint en compte el preu per animal sencer, no per cadascuna de les parts.

Quant al sector de la pesca, en el cas de la sardina, el preu que ha rebut el pescador és el 36 % del preu que ha abonat el consumidor ―2,43 euros el quilo per al pescador en comparació dels 6,81 euros per quilo que ha pagat el consumidor. Les espècies més cares són les que tenen un diferencial més favorable per al pescador, com el gall de Sant Pere (34,06 euros per quilo que ha rebut el pescador en comparació de 41,03 euros per quilo abonats pel consumidor), el déntol (29,70 euros per quilo en comparació de 38,93 euros per quilo) i el cap-roig (20,70 euros per quilo en comparació de 32,61 euros per quilo).