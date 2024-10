La CAEB celebra la Gala de l'Empresari 2024: «Defensam el compromís de les empreses per a construir el futur de les Balears»

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha presentat aquest divendres la Gala de l'Empresari 2024, en la qual ha defensat el «compromís» dels empresaris per a construir el futur de les Balears.



Així ho ha assenyalat Planas durant l'acte, celebrat en l'Estadi Mallorca Son Moix davant més de 500 persones entre empresaris, polítics i representants de la societat civil. Entre ells, la presidenta del Govern, Marga Prohens; el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi; la directora territorial de CaixaBank a les Balears, Mari Cruz Rivera i el CEO de Negoci del Mallorca, Alfonso Díaz.



Segons ha informat CAEB, Planas va posar el sus a la Gala de l'Empresari en assumir la presidència de la confederació per a «destacar i reivindicar la figura i els valors del món empresarial». «Un esdeveniment que any a any amplia col·laboradors i massa social», ha agregat.



Així mateix, Planas ha començat la seva intervenció recordant la seva trajectòria en la presidència de CAEB que va començar fa deu anys: «Una trajectòria d'intens treball en la qual hem impulsat una àmplia i notòria transformació de la patronal de les Balears com a casa de tots els empresaris».



En aquesta dècada la patronal balear ha crescut un 30% fins a aconseguir les 94 associacions empresarials i més de 50 entitats col·laboradores. En aquesta línia, Planas ha ressaltat la «força» de CAEB: «Volem utilitzar-la en un diàleg honest i sincer amb els altres agents socials i econòmics, i amb les autoritats».



«No conec cap altre sistema que garanteixi el creixement i benestar de les persones que no giri al voltant de les empreses. I les empreses som persones», ha reivindicat Planas durant el seu discurs.



Segons la presidenta, durant aquests deu anys des de CAEB s'ha apostat «incansablement» per modernitzar les estructures, internament i externament; incorporar l'ús de les noves tecnologies per a agilitzar el treball entre els associats; apostar per la comunicació i unificar la veu dels empresaris. «Hem impulsat la presència de la CAEB en CEOE i CEPYME. La nostra veu, les nostres opinions són més rellevants a nivell nacional», ha afegit.



Futur del turisme



Així mateix, Planas ha considerat que la societat balear es troba en una «etapa crucial» en la qual ha de decidir com ha «d'evolucionar el principal sector econòmic a mitjà i llarg termini». «Tenim damunt de la taula resoldre la necessària convivència entre turistes i residents, que tots puguem gaudir del nostre preuat territori i que el benefici que genera el sector arribi de forma més palpable a la societat», ha matisat.



Sobre la situació econòmica, ha posat de manifest que el creixement dels últims trimestres està sent «molt positiu», així com l'evolució de l'ocupació i de la temporada turística. Una situació que, al seu parer, fa preveure que l'exercici «serà bo; encara que no arribem a les expectatives creades a l'inici de l'any», ha afirmat.



No obstant això, aquest bon comportament consolidat durant les últimes tres temporades, ha continuat Planas, «amaga una constant pèrdua de la productivitat» que explica, «en part, la pèrdua de qualitat de vida dels ciutadans de les Balears».



Per a Planas, malgrat totes aquestes dificultats les empreses de les Balears «estan compromeses en la transformació del model econòmic que ha de pivotar entorn de la circularitat, la sostenibilitat i l'aposta per la qualitat». D'aquesta manera, ha posat sobre la taula el principal repte: «Conciliar el destacable pes del turisme en el creixement econòmic d'Espanya i les Balears amb el benestar ciutadà a nivell local».



«Apel·lem al consens, a la reflexió individual i col·lectiva per a definir el futur que volem per a les Balears», ha dit la presidenta de CAEB. A més, en el seu discurs, Planas ha fet referència al producte local, insistint que «ha de tenir una posició privilegiada» dins del Pacte social i polític per a la sostenibilitat de les Balears.



En relació amb el Pacte, ha recordat que CAEB el "secunda absolutament", subratllant la necessitat de buscar alternatives que "gaudeixin d'un ampli consens social i propostes atrevides i modernes". "Que ens encaminin cap al model turístic circular que moltes empreses ja han emprès i estan liderant", ha afegit.



"Demanem diàleg a les administracions públiques i oferim lleialtat. El diàleg és sempre cosa de dues, de la mateixa forma que la lleialtat és d'anada i tornada", ha assegurat Planas.