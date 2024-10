El Ministeri d'Interior detecta 4.535 casos actius per violència de gènere a les Balears, 52 en risc alt o extrem

El Ministeri espanyol d'Interior té detectats al Sistema VioGén, fins al 30 de setembre, 4.535 casos actius per violència de gènere a les Illes Balears, 52 dels quals estan en risc alt o extrem.

El departament que dirigeix ​​Fernando Grande-Marlaska recull les xifres dels casos de violència de gènere registrats per VioGén en què hi ha risc per als menors fills de les víctimes.

En concret, les dades d'Interior reflecteixen que el 30 de setembre d'aquest any hi ha un total de 4.535 casos actius per violència de gènere a l'arxipèlag balear, dels quals un està en risc extrem, 51 en alt, 863 en mitjà, 2.093 en baix i al 1.527 no s'aprecia.

Les dades d'Interior també reflecteixen que hi ha, fins al 30 de setembre, 112 casos amb menors en risc de ser agredits pel maltractador de sa mare, dels quals un es troba en risc extrem, nou en alt i 102 en mtjà. També mostren que hi ha dos casos amb menors en situació de vulnerabilitat alta i 58 en mitjana.

A nivell estatal, fins al 30 de setembre hi havia 99.644 casos actius per violència de gènere al Sistema VioGén, dels quals 12 estan en risc extrem, 1.046 en alt, 15.350 en mitjà, 44.013 en baix i en 39.223 no s'aprecia.

Així mateix, hi ha 1.684 casos amb menors en risc de ser agredits pel maltractador de sa mare, dels quals dos es troben en risc extrem, 134 en alt i 1.548 en mitjà. A més, hi ha 106 casos amb menors en situació de vulnerabilitat alta i extrema (104 i dos) i 1.541 en mitjana.

Per territoris, el nombre més gran de casos actius és a Andalusia, amb 26.049; el segueix el País Valencià, amb 16.501; Madrid, amb 12.250; Canàries, amb 6.515; Galícia, amb 5.668; Múrcia, amb 5.650; Castella-la Manxa, amb 5.620; Castella i Lleó, amb 4.857; Illes Balears, amb 4.535; Extremadura, amb 2.634; Aragó, amb 2.626; Astúries, amb 2.089; Navarra, amb 1.872; Cantàbria, amb 1.394; La Rioja, amb 875; Ceuta, amb 264; i Melilla, amb 245.