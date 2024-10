Els docents dels centres públics podran fer feina als centres concertats en matèries de difícil o molt difícil cobertura

Aquest dijous s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació en què han estat presents el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Ismael Alonso, i els representants sindicals d’STEI, ANPE, UOB, UGT i CCOO.

La Conselleria d’Educació ha posat damunt la taula la necessitat de declarar d’interès públic el desenvolupament, com a segona activitat, de la prestació de serveis com a docent en l’àmbit de l’ensenyament privat concertat per part dels professors de l’ensenyament públic que imparteixin les especialitats definides com a de difícil o molt difícil cobertura, i viceversa.

L’objectiu és pal·liar la dificultat creixent per a cobrir places en determinades especialitats, com llengua catalana i literatura, matemàtiques o informàtica, també millorar l’organització dels centres i mantenir la qualitat del sistema educatiu. Així, i de manera excepcional, els docents de l’ensenyament públic podran desenvolupar dues activitats, sempre que no facin feina a jornada completa a l’educació pública.

Amb la mateixa finalitat, les hores extres anuals passaran de les 80 actuals a 150. Els docents només podran fer hores extres al centre educatiu al qual estan adscrits.