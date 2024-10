Incendi a s'Albufera, a Alcúdia

Els Bombers de Mallorca i efectius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural estan actuant en un incendi declarat aquest dimarts a s'Albufera, a Alcúdia, que s'ha complicat a causa del vent.

Actualment hi intervenen uns 30 efectius dels parcs de Manacor, Inca i Alcúdia per a controlar el foc, així com cinc mitjans aeris de la Conselleria, tres autobombes, 26 brigadistes, dos tècnics i quatre agents de medi ambient.

L'incendi ha estat declarat sobre les 14.00 hores d'aquest dimecres a Ses Jonqueres Veres i, segons ha informat la Conselleria en la xarxa social X, és de gravetat potencial 1. A més, Carreteres de Mallorca ha assenyalat que el foc ha provocat el tancament de la carretera des Murterar a Sa Pobla.