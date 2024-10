Solidaritat amb Palestina: aquest diumenge manifestació unitària a Palma

Ciutadans per Palestina, Mallorca per Palestina i altres entitats socials han convocat per aquest diumenge, 6 d'octubre, una manifestació unitària a Palma en solidaritat amb el poble palestí. La marxa sortirà de la plaça d'Espanya a les 18.00 hores.



Amb el lema 'Un any de solidaritat, 76 anys de resistència: aturem el genocidi a Palestina', la manifestació vol ser un clam en contra de la guerra «imperialista» d'Israel a Gaza, que ja ha deixat més de 41.800 morts en un any.



Segons els organitzadors, la protesta vol «continuar organitzant la solidaritat antiimperialista amb el poble palestí», alhora que vol reivindicar el final de «l'ocupació israeliana» dels territoris palestins. «Del riu fins a la mar Palestina llibertat!», han sentenciat.

MANIFESTACIÓ UNITÀRIA A PALMA



1 ANY DE SOLIDARITAT, 76 ANYS DE RESISTÈNCIA: ATUREM EL GENOCIDI A PALESTINA



Diumenge 6

Plaça Espanya

18 h



Continuem organitzant la solidaritat antiimperialista amb el poble palestí!



DEL RIU A LA MAR, PALESTINA LLIBERTAT

