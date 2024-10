Les Balears i les Canàries són els territoris on els ciutadans es mouen menys a peu

El 58,1% dels ciutadans de les Illes Balears prefereix utilitzar el vehicle propi com a mitjà de transport, una de les xifres més altes de l'Estat espanyol, juntament amb les Canàries, que també presenten baixos nivells de mobilitat a peu.

Així ho revela l'I Estudi Triodos Bank sobre conductes sostenibles, que s'ha dut a terme a través de 2.600 enquestes. En total, només el 18,5% dels ciutadans utilitza el transport públic de manera habitual, malgrat que el 72% reconeix que aquest és accessible a la seva zona.

Les Balears, juntament amb Cantàbria i Múrcia, són les comunitats on la preferència pel vehicle privat és més marcada. Això contrasta amb altres regions com La Rioja, on més del 54% dels enquestats opten per caminar com a primera opció de mobilitat.