Manifestació a Palma de suport a la vaga per Palestina

La jornada de vaga general convocada aquest divendres per la CGT per a reclamar que s'aturi el genocidi a Palestina ha acabat amb una concentració en la plaça de les Tortugues de Palma en la qual hi han participat centenars de persones.

Durant la protesta s'han desplegat pancartes i cartells en els quals es podia llegir 'que la teva força de treball no financi genocidis', 'si no hi ha pressupostos per a sanitat, educació i habitatge, tampoc per a finançar un genocidi' o 'el teu silenci, el seu genocidi'.

Al mateix temps, els manifestants han cridat consignes com «On són, no es veuen, les sancions a Israel?», «des del riu fins a la mar Palestina llibertat!» i «No és una guerra, és un genocidi».

Més tard, s'ha desplegat una gran bandera palestina i s'ha passat a llegir els manifestos de les organitzacions convocants de la protesta.

Des de Mallorca per Palestina han assenyalat que aquests dies es compleix un any de l'inici d'un «genocidi retransmès en viu i en directe», amb atacs «cada vegada més brutals» mentre el «món mira».

Així mateix, han destacat la «valentia» de la CGT per la convocatòria d'aquesta vaga i han criticat la «falta de suport» dels sindicats majoritaris a aquesta causa.

D'altra banda, han condemnat l'«agressió» d'Israel al Líban i han instat els diferents governs i institucions a «rompre relacions diplomàtiques i institucionals amb Israel» o que s'aturi la «criminalització» de la gent que se solidaritza amb Palestina.

En declaracions a Europa Press, el secretari general de CGT a les Balears, Domingo Camargo, ha reconegut que la jornada de vaga «no ha estat molt secundada a les Balears», únicament ha ressaltat els casos de la radiotelevisió autonòmica IB3 i en centres educatius com la Universitat de les Illes Balears (UIB) o els instituts.

No obstant això, ha indicat que a Catalunya i Galícia sí que ha tengut més suport pel que ha apuntat que a nivell balear «seguiran en la lluita» i ha cridat a participar en pròximes mobilitzacions com la que es prepara per a 6 d'octubre, per l'aniversari de l'inici de la darrera escalada del conflicte entre Israel i Palestina.