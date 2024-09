Creus que el Govern de Prohens hauria de negociar un finançament bilateral per a les Balears?

Després de l'acord entre el PSC i ERC per a un finançament singular per a Catalunya, el tema del finançament de la resta de territoris de l'Estat s'ha convertit en un dels punts de l'agenda política d'aquest nou curs. Pedro Sánchez, president del Govern espanyol, vol obrir un procés de negociació bilateral amb la resta de comunitats, mentre el PP critica la mesura per insolidària.

En aquest sentit, el Govern de Marga Prohens ha afirmat que la presidenta assistirà a una reunió amb Sánchez, després que aquest hagi anunciat una ronda per a veure's amb cadascun dels presidents de les comunitats autònomes de manera individual.

No obstant això, segons ha assenyalat el Govern, la presidenta considera que els temes de finançament que afecten a totes les comunitats «no es poden parlar de manera bilateral», sinó que han de discutir-se en la Conferència de Presidents.

Així mateix, el Govern ha exposat que Prohens acudirà a la reunió per respecte institucional i per a defensar «els interessos de les Balears». Igualment, ha considerat que cada president defensa «les qüestions pròpies de la seva autonomia i ha recordat la petició que va fer el Govern».

En aquest sentit, aquest dissabte Francina Armengol, secretària general del PSIB-PSOE, ha demanat a Prohens que «deixi de fer d'escolaneta de Feijóo» i que negociï un bon finançament bilateral per a les Balears. «Cal que Prohens pensi en els interessos de les Balears i no en els interessos del PP», ha defensat Armengol.

Sigui com vulgui, dBalears demana als seus lectors si creuen que el Govern de Prohens hauria de negociar un finançament bilateral per a les Balears com el que ha aconseguit Catalunya. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, ens cal un millor finançament i poder gestionar els nostres recursos.

-No, el finançament bilateral trenca els principis de solidaritat entre comunitats.