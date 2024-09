Més de 200 persones es concentren a Palma per exigir la fi de la guerra a Ucraïna i Gaza, coincidint amb el Dia per la Pau

Més de 200 persones s'han concentrat aquest dissabte, en la plaça de Santa Eulàlia de Palma per a exigir la fi de la guerra a Ucraïna i Gaza, coincidint amb el Dia Internacional per la Pau.

Segons ha informat el portaveu de la Plataforma Mallorca per la Pau, Salvador Martínez, en declaracions als mitjans, el motiu de la concentració d'aquest dissabte és «fer-la coincidir amb el Dia Internacional per la Pau, en el qual es demana a nivell mundial un alt al foc immediat en tots els conflictes que hi hagi en el planeta».

Si bé, la reivindicació concreta que ha volgut llançar la Plataforma Mallorca per la Pau, una plataforma cívica que agrupa multitud d'associacions, particulars, partits polítics --com MÉS, Podem i la CUP--, sindicats --com STEI, CGT i UGT-- i organitzacions cíviques, aquesta jornada és el «no a la guerra a Ucraïna» i «al genocidi que pateixen els palestins» a Gaza.

En aquest sentit, el seu portaveu ha volgut expressar que estan «en contra de la política armamentística que s'està impulsant a Europa, d'aquest discurs bèl·lic que ens prepara per a la Guerra, que s'estan fabricant per a en quatre o cinc anys amb Rússia».

Així mateix, segons Martínez, «la idea de la Plataforma és durar en el temps i aconseguir que aquesta tengui un paper pedagògic per a educar en valors de pau, cooperació i participació» a les generacions actuals i esdevenidores «que contradigui l'actual discurs bèl·lic i de confrontació». Per a això, cal precisar, compten amb el suport de representants de l'Assemblea de Docents i de Justícia i Pau.

Finalment, i preguntat per si creu que hi ha temps per a evitar una escalada bèl·lica, el portaveu de Mallorca per la Pau ha defensat que «la mobilització sempre és necessària per a remoure consciències» i que, precisament, per aquest motiu, «no es pot tirar la tovallola».

A més de la concentració a Palma, en la qual hi ha hagut espai no només per a les reivindicacions sinó també per a la música i la poesia, aquest dissabte ha tengut lloc una altra per les mateixes raons en la plaça de la Constitució de Maó, organitzada per Menorca per la Pau.

La intenció, tal com ha conclòs Salvador Martínez, «és en el futur poder confluir en una mobilització global a Espanya i Europa».