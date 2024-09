Denuncien que una promotora obliga a vendre pisos de luxe només a estrangers

El diari Ara Balears ha publicat aquest dissabte una notícia en què revela que la promotora TM prepara una promoció residencial a la Colònia de Sant Jordi amb preu d'habitatges de fins a 1,2 milions d'euros. Però, com denúncia el mitjà de comunicació, el més significatiu és que les immobiliàries que ho comercialitzen només han de voler ciutadans estrangers. I ho tenen prohibit per contracte, vendre aquestes propietats de luxe a ciutadans de les Illes, com també de la resta de l'Estat espanyol.



Això, segons explica l'Ara, figura al contracte que l'empresa promotora ha remès a les comercialitzadores, amb un epígraf on s'especifica que el 'territori' de venda són «ciutadans del món, llevat dels residents fiscals a Espanya». En un altre apartat del mateix contracte s'explica que «les vendes a residents fiscals no seran permeses en l'àmbit del present contracte».



L'ARA Balears ha confirmat la vigència d'aquest contracte amb algunes comercialitzadores, que han demanat no ser identificades en cap cas, ja que es tracta d'un acord privat entre les dues parts. Per tant, aquestes empreses només poden signar vendes amb ciutadans no residents, i si un resident s'interessa pel producte immobiliari, l'han d'excloure per complir el contracte. El diari ha intentat aconseguir una explicació per part de la promotora, però no ha estat possible.



Segons ha explicat l'ARA, TM té dues promocions 'germanes' a la Colònia de Sant Jordi, i preveu inaugurar la primera a finals del 2026. Ara mateix, als dos solars adquirits per la promotora hi figuren cartells i una oficina d'atenció als clients, però encara no s'hi han iniciat les tasques de construcció. El residencial oferirà diferents tipologies, segons la publicitat que figura al seu lloc web, des d'apartaments amb jardí i tres dormitoris, fins a àtics amb solàrium, també amb tres dormitoris i banys.