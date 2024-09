SIAU reclama que les places vacants del professorat no siguin qualificades com a substitucions

Des del Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) s'ha detectat que «una part del professorat interí de les Illes Balears disposa d'una plaça etiquetada com a substitució, quan, en realitat es tracta d'una vacant, una plaça que no ocupa cap altre docent». Actualment, disposar d'una vacant permet cobrar, cotitzar i puntuar íntegrament l'estiu, cosa que no passa si es té una substitució. En definitiva, els i les interines amb vacant, disposen de més estabilitat laboral.

Aquestes darreres setmanes el sindicat ha detectat que el nombre de docents que disposen d'una plaça amb tipologia errònia -substitució en lloc de vacant- és molt significatiu i no deixa d'incrementar-se. Fa setmanes que el sindicat ha advertit a l'Administració que una plaça sense propietari o sense que l'ocupi un funcionari amb més drets administratius que el docent no pot ser etiquetada com a 'substitució'. Per tot això, SIAU presentarà un recurs conjunt amb tot el professorat afectat que hi estigui interessat.