L'ICAIB guardona Bartomeu Català Barceló, fundador de Projecte Home Illes Balears

La Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears (ICAIB) ha acordat concedir a Bartomeu Català Barceló, fundador de Projecte Home Illes Balears, el Premi Enriqueta Pascual per la Igualtat, en la seva sisena edició, «en reconeixement de la seva entrega absoluta a la recerca de la igualtat d'oportunitats, l'eficàcia provada del seu projecte en l'impuls d'una societat integradora i la seva contribució a l'avenç en l'àmbit dels drets, el benestar i la recuperació de les persones amb necessitats especials de suport».

El guardó de l'ICAIB s'unirà així als nombrosos reconeixements que el fundador de Projecte Home Balears –organització amb més de tres dècades de trajectòria especialitzada en la prevenció i el tractament de les addiccions, en la rehabilitació de les persones afectades i en l'atenció a les seves famílies-, ha rebut, com, entre d'altres, la Medalla d'Or de les Illes Balears (2007); l'Encomienda de Isabel la Católica (2002); la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Palma (2002); el Premi Ramon Llull (1997); la Medalla d'Honor i la Gratitud del Consell de Mallorca (2005); el Premi Once Solidarios (2019); o la Creu Blanca al Mèrit Policial (2008).

El premi Enriqueta Pascual per la Igualtat va ser creat l'any 2019 per la corporació col·legial amb l'objectiu de reconèixer públicament la tasca de les persones –físiques o jurídiques- que treballen per a eradicar la discriminació i avançar en igualtat i pren el nom de la senyora Enriqueta Pascual Gil, la primera dona que es va incorporar a l'ICAIB com a advocada exercent, l'any 1956.

En les cinc edicions anteriors, el premi va recaure en Victoria Ortega Benito, expresidenta del Consell General de l'Advocacia Espanyola; Maria Eugenia Gay Rosell, exdegana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona; la fundació Amadip-ESMENT; l'expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas Baamonde i el magistrat del Tribunal Suprem, Vicente Magro Servet.