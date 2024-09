A judici per enganar persones migrants per a obtenir permisos de residència amb relacions laborals falses

La Secció Primera de l'Audiència Provincial celebra aquest dilluns, dimecres i dijous un judici contra sis persones acusades d'enganar migrants per a obtenir permisos de residència amb relacions laborals falses cobrant per cada gestió més de 2.500 euros.

El fiscal demana per a cadascun dels acusats, entre ells empresaris, gestors i advocats en exercici, cinc anys de presó per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers.

En el seu escrit d'acusació, el representant del Ministeri Públic explica que els processats es posaven en contacte amb persones en situació irregular per a acreditar al Tribunal d'Arbitratge i Mediació (Tamib) una relació laboral que en realitat no existia. Amb l'acta del Tamib anaven a les Oficines d'Estrangeria i aconseguien un permís de residència per arrelament.

Diverses persones, abonant prèviament les quantitats acordades, varen aconseguir permisos de residència que, no obstant, varen ser revocats quan es varen descobrir les pràctiques il·legals.