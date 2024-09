La mallorquina Laura Capó Rodríguez competeix al campionat mundial de Worldskills

Laura Capó Rodríguez participa dels Worldskills que se celebren a Lió. La mallorquina representarà l'Estat espanyol en aquestes olimpíades de Formació Professional que enguany arriben a la 47a edició.

Laura Capó Rodríguez es va classificar per a aquesta competició internacional després de guanyar la medalla d’or als SpainSkills, que varen tenir lloc al mes d’abril a Madrid. Capó cursa FP de l’àmbit sanitari a l’IES Mossèn Alcover de Manacor.

1.400 competidors de més de 70 països i regions s’han reunit a Lió per a competir en 59 famílies professionals, relacionades amb Arts creatives i moda, Construcció i tecnologia de la construcció, Serveis socials i a la persona, Tecnologia i enginyeria de fabricació, Tecnologies de la informació i la comunicació o Transport i logística. Està previst que més de 250.000 persones de tot del món visitin les competicions.



WorldSkills ofereix una oportunitat única per a evolucionar els estàndards de formació professional, fomentar la innovació i promoure professions i habilitats arreu del món.

La cerimònia d’inauguració dels Worldskills de Lió se celebrà el 10 de setembre. Dimarts s’iniciaren quatre dies de competició, amb un total de 22 hores en les quals es desenvoluparan les diferents proves; Laura Capó competeix amb alumnes de 19 països diferents, com són Colòmbia, Emirats Àrabs Units, França, l’Índia, Sud-àfrica, Regne Unit, Alemanya, Suïssa, Noruega, Hongria, Xina, Croàcia, Brasil, Tailàndia, Xina Taipei, Singapur, Austràlia i Xile. La cloenda i el lliurament de medalles serà el diumenge, 15 de setembre, i està previst l’assistència del conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, i la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, Maria Isabel Salas, que es desplaçaran fins a la ciutat francesa per acompanyar a Laura Capó en el darrer dia de competicions i en la gala de clausura.

Capó s’enfrontarà a un total de 16 proves que es desenvoluparan en diferents escenaris: un hospital, un hospital de dia, una residència i un domicili particular. Les proves consistiran des de suport mèdic i primers auxilis fins a la recuperació completa del malalt, establiment una relació de confiança amb els metges, ajuda als pacients i a les seves famílies per oferir-los atenció integral. Capó haurà de demostrar habilitats interpersonals excel·lents i treballar estretament amb els pacients. També haurà de demostrar molta empatia, una qualitat essencial per gestionar els pacients més difícils.

L’estudiant té el suport de la Conselleria d’Educació i Universitats i de tot Govern. El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, i la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, Isabel Salas, seran presents al campionat per a fer costat a la representant de les Illes Balears.