La Mesa del Parlament ha decidit que no es personarà a la causa contra Le Senne per delicte d'odi

La Mesa del Parlament ha rebutjat aquest dimecres personar-se a la causa per delicte d'odi del president de la Cambra, Gabriel Le Senne, per haver trencat una fotografia d’Aurora Picornell durant una sessió parlamentària. L'afectat també ha participat en la votació.

Segons ha assenyalat el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, a la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, «no té utilitat per als ciutadans una personació d’aquestes característiques» per part del Parlament. «És una decisió que correspon a la Mesa», ha afegit.

D'altra banda, el PSIB ha criticat que Le Senne hagi pogut votar si el Parlament es personava o no en una causa que l'afecta. «Ens sorprèn que el PP no valori que el president s'ha d'abstenir en la presa de decisions que l'afecten», ha dit Iago Negueruela.

En aquesta mateixa línia, la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha criticat que Le Senne hagi votat sobre aquest tema i ha considerat que «hi ha claríssimament un conflicte d'interessos». «No entenc com el president no veu que no hauria de ser present en la presa de decisions que l'afecten directament», ha apuntat.