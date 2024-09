L’STEI intersindical reclama la dignificació de la tasca docent per aquest curs escolar

En un comunicat emès aquest mateix dimecres, l’STEI Intersindical ha declarat que «considera que la dignificació de la tasca docent és un reclam que no pot esperar més». Ha demanat «una millora dels sous dels docents, la recuperació del poder adquisitiu, la valoració de la professió, la rebaixa de les ràtios, la millora de l’atenció a la diversitat i la posada en marxa del pla d’infraestructures».

També ha reclamat que «es posi fre a totes aquelles mesures contràries a la normalització del català a les aules, com el fracassat Pla pilot per a l’elecció de llengua a primària durant aquest curs, i que els milions d’euros que s’hi havien destinat es facin servir per a resoldre els problemes reals del sistema educatiu».

Així mateix, l’STEI Intersindical ha demanat que «es doni compliment als Acords de millora, tant en l’ensenyament públic com en el privat concertat, amb l’execució de totes les mesures que han d’entrar en vigor segons el calendari, d’una manera especial el pla per a la reducció de la burocràcia que malmet la salut del professorat amb una càrrega de feina del tot innecessària».

L’STEI ha reclamat que les mesures per a resoldre el problema de l’habitatge siguin estructurals, amb una millora significativa de la indemnització per residència més enllà del que s’ha pactat i accions valentes per a canviar el rumb del model econòmic insular.