A Eivissa s'han reubicat més de dues mil embarcacions per fondejar sobre posidònia, i més de la meitat són d'estrangers

Més de dues mil embarcacions van haver de ser reubicades a Eivissa durant el 2023 per estar fondejant sobre posidònia, segons revela l'Informe de Vigilància de Posidònia. En total, es van registrar 2.219 embarcacions, el que representa el 6,1% del total de les embarcacions verificades.

De les embarcacions implicades, més de la meitat (51%) eren d'origen estranger, la qual cosa indica una «manifesta manca de coneixement de les regulacions locals per part dels visitants», segons ha destacat IbizaPreservation. A més, el 83% dels vaixells amb fondejos irregulars no van utilitzar eines tecnològiques d’assistència com aplicacions cartogràfiques o el servei Posidonia GOIB.

El 2023 ha mostrat també un increment del 23,7% en les actuacions del Servei de Vigilància de Posidònia, gestionat pel Govern, amb un total de 46.359 intervencions, tot i mantenir les mateixes quatre embarcacions de vigilància assignades a l'illa en anys anteriors.

Elisa Langley, coordinadora tècnica de l’Observatori de Sostenibilitat, ha destacat que «el percentatge d’embarcacions que desconeix la normativa local i l’existència de recursos tecnològics posa de manifest la necessitat de desenvolupar noves estratègies d’accés a la informació per evitar al màxim el fondeig sobre posidònia».

Des de l’Observatori han reiterat la necessitat d'implementar mesures més restrictives per evitar el fondeig massiu d’embarcacions a les costes d’Eivissa i Formentera, especialment sobre les praderes de posidònia, així com regular el trànsit marítim durant la temporada turística.