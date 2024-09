El Govern subvencionarà onze projectes per a erradicar l'LGTBI-fòbia a les Balears

La Conselleria de Famílies i Afers Socials ha incrementat les subvencions per a dissenyar i desenvolupar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere en un 250% respecte a les de 2023. Si l’any passat sumaven 100.000 €, enguany arriben als 354.494 €. Això ha implicat incrementar el crèdit previst de 120.000 € més del triple i així atendre totes les sol·licituds presentades.

El Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere, òrgan depenent de la conselleria de Famílies i Afers Socials, va rebre onze projectes de nou entitats sense ànim de lucre sol·licitant la subvenció. Un dels projectes, per primer cop, procedent d’una entitat radicada a Formentera, de manera que són per primera vegada de les quatre illes.

La convocatòria de subvencions per a erradicar l'LGTBI-fòbia contempla actuacions que s’han de dur a terme durant el 2024. Els projectes havien de contemplar, entre d’altres, estratègies, instruments i materials que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI, activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals o accions de recerca i estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d’identificació dels problemes i les conseqüències de l’LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes.

Les entitats sense ànim de lucre i els projectes presentats enguany són els següents: