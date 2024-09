Una dona s'enfronta a tres anys de presó per defraudar l'IEB i el Consell de Menorca més de 70.000 euros en subvencions

La secció primera de l'Audiència Provincial celebra aquest dimecres la vista prèvia del judici contra una dona acusada de defraudar més de 70.000 euros en subvencions de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) i del Consell de Menorca.

La dona s'enfronta a tres anys de presó per uns fets ocorreguts entre el 2016 i el 2020. En aquest espai de temps, segons l'escrit d'acusació, la dona es va valer de la seva associació de teràpies alternatives per a obtenir subvencions tant de l'IEB com del Consell de Menorca.

Respecte a l'IEB va arribar a justificar falsament més de 400.000 euros aparentant l'organització d'esdeveniments i va poder obtenir uns 22.800 euros en subvencions. Al Consell de Menorca va simular costos de més de 320.000 euros per a obtenir ajuts per valor de gairebé 50.000 euros.