Un vial cívic d'1,3 quilòmetres unirà l'Hospital Son Llàtzer amb Palma

El Consell de Mallorca ha aprovat la construcció d'un vial cívic d'1,3 quilòmetres entre l'Hospital Son Llàtzer i el carril per als vianants i bicicletes existent en el camí Salard.

D'aquesta manera, l'hospital tindrà una «via de mobilitat sostenible» que enllaçarà amb Palma. El projecte, de 2,7 milions d'euros, també inclou eliminar un punt negre d'alta intensitat d'accidents en el tram on se situa l'accés al centre sanitari des de la carretera de Sineu.

Per aquest motiu es construirà una rotonda en l'accés a l'hospital, es reordenaran els carrils i s'ampliarà l'accés al camí de Can Palou. Segons el Consell, amb aquesta actuació «es pretén eliminar un dels punts més conflictius de Mallorca quant a accidents, on en els últims anys se n'han produït quatre o cinc cada any».

El nou vial cívic disposarà també d'una passarel·la de fusta de 32 metres, amb la finalitat de salvar el pas del torrent Gros. El nou vial connectarà amb Son Ferriol per a enllaçar amb l'existent, que ve de la zona de Marratxí.

Ara s'ha aprovat el projecte inicial, després passarà per l'aprovació definitiva i la licitació de les obres. Està previst que la construcció del vial cívic de l'Hospital Son Llàtzer i l'eliminació del punt negre puguin començar en el primer trimestre de 2025.