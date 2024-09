L'agost de 2024 ha estat el més càlid a les Illes Balears des que hi ha registres

L'agost de 2024 ha estat el mes d'agost més càlid a les Illes Balears des de l'inici de la sèrie històrica de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) en el 1961.

Segons ha informat el Ministeri espanyol per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a les Balears, la temperatura mitjana va ser de 26,8 °C (vuit dècimes més que l'habitual)

Per dies, MITECO ha detallat que l'1 d'agost va acabar l'onada de calor que havia donat principi el 23 de juliol i que s'havia estès al llarg de l'última setmana de juliol sobre les Balears. Al seu torn, entre el 4 i el 12 va haver-hi una altra onada de calor a les Balears amb temperatures tant màximes com mínimes molt per sobre dels valors habituals per a l'època de l'any.

La precipitació mitjana a les Balears va ser un 297% major que la normal

Les Balears es varen registrar 63,6 l/m² de pluja durant agost, la qual cosa suposa un 297% més que la precipitació habitual. Això converteix el mes en el cinquè agost més humit de la sèrie i el tercer del segle XXI.

Durant els primers deu dies del mes les precipitacions varen ser aïllades. En els següents deu, varen afectar sobretot la meitat nord i, especialment, a l'arxipèlag balear, on una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) va provocar que se superessin els 100 l/m² en el nord i est de Mallorca, gairebé com en gran part de Menorca, i fins i tot els 200 l/m² en alguns punts d'aquesta illa.

El MITECO ha assenyalat que va haver-hi diversos rècords de precipitació en 24 hores per al mes d'agost en estacions de la xarxa principal. Així, ha detallat que el dia 15 a Menorca/aeroport es varen recollir 93,2 l/m²;

Quant a la precipitació total del mes, l'avanç climàtic d'AEMET distribuït pel MITECO destaca els 113 l/m² de Menorca/aeroport.