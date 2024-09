Progreso en Verde critica la celebració del correbou de Fornalutx i reclama la seva abolició definitiva

El partit ecoanimalista Progreso en Verde, liderat per Guillermo Amengual, ha condemnat la celebració del correbou de Fornalutx, titllant-lo d'acte de maltractament i explotació animal. Amengual lamenta que, malgrat els esforços dels darrers anys, no s'hagi aconseguit cap avanç significatiu en matèria de protecció animal a les Illes Balears.

«Res canvia a l'illa del maltractament i l'explotació animal», ha declarat Amengual. Lamenta que, per la diversió d'uns pocs, es continuï perpetuant el sofriment dels animals.

El líder ecoanimalista ha criticat durament la «traïció» dels partits PSOE, MÉS per Mallorca i Podem als col·lectius animalistes el 2017, quan, segons ell, es va perdre una oportunitat històrica per prohibir el correbou. «Fa anys que aquest espectacle hauria d'estar prohibit», assegura Amengual, qui afegeix que tant l'esquerra com la dreta han demostrat poca sensibilitat cap al benestar animal.

Amengual denuncia que, després de vuit anys de govern d'esquerres, la manca de decisió política ha fet que el correbou de Fornalutx, l'únic que es manté a les Balears, segueixi celebrant-se. Amb l'actual govern de PP i VOX, afirma que no hi ha cap possibilitat d'abolir-lo, ja que, segons ell, aquests partits «aplaudeixen el maltractament cap als animals».

Tot i les dificultats, Amengual assegura que Progreso en Verde continuarà lluitant per la desaparició definitiva del correbou i de qualsevol forma d'explotació animal. «Una societat que necessita maltractar els animals per divertir-se és una societat malalta», conclou.