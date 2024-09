25è aniversari del Pacte de Progrés

Enguany es compleixen 25 anys del Pacte de Progrés i la Fundació Gabriel Alomar, les Fundacions Darder-Mascaró i el col·lectiu Aurora Picornell han anunciat una commemoració unitària d’aquest fet històric el pròxim 13 de setembre. L'acte servirà per a «realçar tota la feina feta pel primer Executiu progressista de la democràcia, però també per a ressaltar una forma de fer política basada en el diàleg, en l’acord i en l’entesa entre forces polítiques diferents per a millorar la vida de la ciutadania».

L’acte commemoratiu serà obert a tota la ciutadania, i comptarà amb els protagonistes d’aquell primer Pacte de Progrés, tot i que també es convidaran representants de la societat civil, entitats, i tots aquells que hi vulguin ser presents.

Cal tenir en compte que el primer Govern de Francesc Antich va ser la primera experiència de pacte autonòmic en tot l’Estat espanyol, amb quatre anys de polítiques profundament transformadores que avui en dia continuen vigents, com els Serveis Ferroviaris de Mallorca i el transport públic, l’ecotaxa, el Consell Econòmic i Social o l’Institut Balear de la Dona.

Tal com han explicat els representants de les tres entitats, Cosme Bonet, Lila Thomàs i Juanjo Martínez, «el 1999 es va demostrar que l’esquerra era capaç de sumar una majoria plural, com existeix ara al Govern d’Espanya, impulsant polítiques pioneres». De fet, José María Aznar va dir quan es va conformar el pacte: «Quina tropa!». Mentre que ara, amb un Govern de dreta i extrema dreta a les Illes Balears, «s’ha demostrat que qui no té cultura de pacte i d’acord és el PP, tenint en compte que en només un any Marga Prohens ja té el pacte romput».

El Govern del 1999 també va ser el primer que va aplicar polítiques de sostenibilitat i de protecció del territori a les Illes Balears, creant el Parc Natural de Llevant, el de Ses Salines d’Eivissa, el de Cala d’Hort, la reserva natural de s’Albufereta, o la compra de les finques de Son Real, Albarca, Sa Coma Vella o Sa Coma d’En Vidal. Una herència de la qual les formacions progressistes s’hi senten més orgulloses que mai, amb l’esperit de reivindicar-la i amb l’objectiu de tornar a governar aquestes illes per a «posar-les com a exemple d’innovació i de polítiques progressistes pioneres en el conjunt de l’Estat espanyol».

«Aquest any celebram amb entusiasme el 25è aniversari de la constitució del primer govern progressista a les Illes Balears. Aquest esdeveniment històric va marcar un punt d'inflexió, trencant amb dècades d'hegemonia de la dreta i obrint camí a una nova era de canvi social i polític. Ens complau convidar-vos a aquesta celebració per recordar junts la valentia i la determinació que ens ha portat fins aquí, i per renovar el nostre compromís amb els valors que van inspirar aquella primer pacte de progrés», han apuntat.

L'acte es farà el 13 de setembre a les 19 hores al Molí des Comte, Palma.