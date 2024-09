La Conselleria dona més dies per a incorporar-se als centres als docents interins afectats pel caos en l'adjudicació

La Conselleria d’Educació i Universitats ha adjudicat 2.609 places docents vacants en el primer tràmit de cap de setmana per a cobrir les vacants del curs escolar 2024/2025 a les Illes Balears.

Davant del caos que s'ha format aquest dilluns a les adjudicacions, des de la Conselleria han explicat que ha estat «a causa de problemes informàtics» i que els tècnics de la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats «han treballat intensament per tal de completar l’adjudicació de les places».

Des de la Conselleria han demanat disculpes als centres i als docents afectats per aquesta problemàtica i han informat als interins als quals se'ls ha adjudicat una plaça que disposaran fins dimecres per a incorporar-se al seu centre si no han de desplaçar-se d’illa, i fins divendres si és necessari un desplaçament. Tot i així, els interins amb plaça percebran la retribució econòmica a partir d'aquest dimarts.

A més, la Conselleria ha anunciat que iniciarà el procés per a implementar «un nou programari informàtic que garanteixi una adjudicació de places docents vacants sense incidències en el futur».

En aquest primer tràmit d’adjudicacions s’ha pogut optar a 1.934 places a Mallorca, 647 a Eivissa, 72 a Formentera i 286 a Menorca. Dels 14.000 interins inscrits al borsí de la Conselleria, prop de 4.000 han participat en el procés per a optar a alguna de les vacants.

Enguany, amb l'objectiu de fer el procediment «més transparent i just», la Conselleria ha informat primer els 10.000 interins que no han participat del procés que no disposaven de plaça, i posteriorment s'ha procedit a l’adjudicació entre els 4.000 interins que sí s’hi han inscrit.