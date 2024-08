Les famílies de les Balears es podran deduir 1.800 € per cada fill que cursi estudis superiors fora de l’illa de residència habitual

Les famílies de les Illes Balears amb descendents que cursin els estudis superiors fora de l’illa de residència habitual es podran deduir 1.800 € en la declaració de la renda que s’haurà de presentar l’any que ve. «Aquesta deducció és una de les que es van millorar amb la Llei 11/2023, ja que va passar dels 1.760 € als 1.800 € actuals», ha explicat el Govern.

A més, s’ha eliminat l’exigència que deixava fora de la desgravació els casos en què hi hagués oferta educativa pública, diferent de la virtual o a distància, a l’illa de Mallorca per cursar els estudis corresponents, o que, tot i existir aquesta oferta, s’hagués sol·licitat l’ingrés i no s’hagués admès per raó dels criteris d’admissió. Per tant, a banda de millorar l’import de la deducció, també s’ha ampliat el nombre potencial de beneficiaris.

Cal remarcar que els descendents que cursin els estudis superiors han de dependre econòmicament del contribuent, i no poden haver obtengut rendes durant l’exercici superiors a 8.000 €. Pel que fa al contribuent, la base imposable no pot ser superior als 33.000 € en tributació individual o 52.800 € en tributació conjunta.

Per estudis superiors s’entenen els següents: estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior, o qualsevol estudi que, d’acord amb la legislació estatal, es consideri educació superior.

Aquests estudis han d’abastir un curs acadèmic complet o, en tot cas, han de suposar un mínim de 30 crèdits.

D’altra banda, la deducció s’aplica a la declaració de l’exercici en el qual s’inicia el curs acadèmic, i només donen dret a la deducció els descendents que, al mateix temps, donin dret al mínim per descendents.

Per a més informació, es pot consultar la web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): www.atib.es.