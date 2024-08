El Govern preveu revisar el decret que regula el xàrter nàutic per augmentar la seguretat

Després de la mort del jove Guillem Comamala la setmana passada a Cala Bona, el Govern preveu revisar el decret que regula l’activitat de lloguer d’embarcacions de passeig per augmentar els requisits de seguretat. Així ho ha explicat aquest dimarts la presidenta del Govern, Marga Prohens, en una roda de premsa després de presidir la constitució de la Mesa Nàutica de les Balears en què s'ha acordat revisar aquest decret.

Segons ha detallat el director general de Ports i Transport Marítim, Antoni Mercant, la normativa necessita una digitalització i modernització i, sobretot, que la declaració responsable de les empreses «sigui més intensiva» i «realment responsable», augmentant els requisits de seguretat.

Actualment, la Direcció General de Ports compta amb dos inspectors que es coordinen amb agents de la Guàrdia Civil, Duanes i de Medi Ambient per poder fer més inspeccions. Tot i això, ha assenyalat que són pocs i que existeix un projecte per ampliar el nombre d'embarcacions i personal per garantir que «tothom compleixi la normativa».

La cap del Govern balear ha traslladat el condol per la mort del jove que va morir en ser atropellat per una llanxa a Cala Bona, a Mallorca. "Esper que la investigació oberta de la Guàrdia Civil arribi al fons per aclarir els fets", ha dit.