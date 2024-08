Sineu: rebel·lió contra la macrogranja

El veïnat de Sineu està en peu de guerra per mirar de frenar una instal·lació avícola projectada al municipi. El projecte està en fase d'informació pública fins al 30 d'agost. Mentrestant, la ciutadania organitza protestes i al·legacions.

L’impacte de la macrogranja de gallines que projecta avícola Son Perot entre Sineu i Maria pot capgirar la qualitat de vida d’una població compresa en un radi de 7 quilòmetres al voltant de Son Venrell: «les olors dels excrements podrien arribar a Lloret segons siguin els corrents d’aire», va explicar un dels enginyers agrònoms que ha contractat l’Ajuntament, a la revista Díngola.

L'Ajuntament de Sineu ha contractat dos tècnics que han estudiat el projecte a fons i coincideixen a dir que «està molt ben dissenyat, molt ben pensat», amb la qual cosa s’ha de fonamentar molt bé qualsevol al·legació o informe que es presenti al respecte.

Un dels principals elements d’oposició són les olors. Està totalment confirmat que una macrogranja amb 750 mil gallines farà pudor: «arribarà enfora, no afectarà només els veïnats de les finques de devora sinó que arribarà a tot Sineu i Maria, molt probablement també a Llubí i a Lloret».

Igualment la macrongranja tendrà un consum d’aigua equivalent a tot Maria de la Salut. Així i tot, confien autoabastir-se d’un pou que, segons el projecte, està dins la finca.

A més, les gallines camperes aniran a lloure i els excrements es filtraran en els aqüífers, però no existeix un impediment clar per no permetre’ls fer-ho. A escala nacional, aquestes instal·lacions amb extraccions d’aigua elevades i amb nivells de contaminació provats, no estan prohibides.

Greenpeace presenta al·legacions

L'organització ecologista Greenpeace ha presentat al·legacions al projecte de macrogranja de Son Venrell, que ja han estat presentades a la Direcció General d’Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat.

Segons Greenpeace, sense comptar la producció del pinso per alimentar els pollastres, el consum anual d’aigua de la macrogranja seria de 61.000 m3/any. Això és una tercera part de l’aigua consumida actualment al municipi de Sineu.