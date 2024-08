El Moviment Feminista de Mallorca recorda que «el masclisme mata, estam fartes de dir-ho»

El Moviment Feminista de Mallorca ha advertit, davant l'augment d'assassinats de dones víctimes de violència masclista, que el terrorisme «no afluixa en un estiu insuportable».

En un comunicat, l'associació ha recordat que en el que va d'any en tot l'Estat espanyol 31 dones han estat assassinades per violència masclista i 21 nins han quedat orfes.

Davant aquest escenari, el Moviment Feminista ha fet una crida a la societat i les administracions per combatre aquest degoteig «terrorífic» de dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles: «No demanam minuts de silenci ni gabinets ineficients que semblen estar fets de cara a la galeria ni estudis de casos ni conclusions fal·laces. Exigim solucions», han afirmat.

Segons el col·lectiu feminista, el sistema policial i judicial és ineficient per la falta de formació especialitzada. I afirmen que les dones no denuncien per falta de confiança i les que ho fan no veuen reduït el risc.

D'altra banda, han cridat l'atenció sobre una falta de coordinació entre serveis, la qual cosa porta a dificultar la valoració real dels nivells de risc. Falten també recursos econòmics i professionals per oferir una alternativa real a les dones víctimes i als seus fills.

Igualment, el Moviment Feminista de Mallorca ha criticat la falta voluntat política per posar límits als discursos negacionistes i obertament misògins. «El masclisme mata, estam fartes de dir-ho», han conclòs.