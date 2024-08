Dol per la mort del filòleg Josep Antoni Grimalt

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han expressat aquest divendres el condol per la mort del doctor Josep A. Grimalt Gomila, catedràtic jubilat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.

Josep A. Grimalt Gomila (Felanitx, 1938 – 2024) era llicenciat en Dret i doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona (1975) amb la tesi La catalogació de les rondalles de mossèn Alcover com a introducció a llur estudi.

La seva trajectòria docent s’inicià com a professor contractat a la delegació de Mallorca de la Universitat de Barcelona. Va ser també professor adjunt de Gramàtica general i Crítica literària per oposició (1979), fins que el 2002 va esdevenir catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears. Es jubilà l’any 2004, moment en el qual va ser nomenat professor emèrit.

Va tenir cura de l’edició crítica de l’Aplec de rondaies mallorquines d’En Jordi des Racó (1996-2022) d’Antoni Maria Alcover, amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè, que va ser guardonada per l’Obra Cultural Balear amb el premi Miquel dels Sants Oliver (2022). També va editar diversos volums de les Obres Completes de Llorenç Villalonga.

És autor de nombrosos articles d’investigació i de diversos llibres, entre els quals hi ha la novel·la breu Història d'una dama i un lloro, finalista del premi Gabriel Maura de Ciutat de Palma (1965), i de La figura de Judes a la literatura. Notes per a un estudi sobre hipertextualitat (2004), entre altres. També va ser traductor, conferenciant i divulgador de qüestions de llengua catalana a diversos mitjans de comunicació, com ara als programes de televisió Lletra menuda (1986-1988) i Parlant en plata (2004-2006).

Era Soci d’Honor de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Per la seva trajectòria, va ser mereixedor del premi Bartomeu Oliver (1988) de l’Obra Cultural Balear (OCB) i el Reconeixement de mèrits per l'Ajuntament de Manacor (1991). L’any 2023, l’Ajuntament de Felanitx li concedí la Medalla de la Ciutat de Felanitx en reconeixement en reconeixement a la seva trajectòria literària, investigadora i docent en defensa de la llengua catalana i la cultura.

A aquest dol s'hi ha afegit l'Obra Cultural Balear (OCB). El president de l'entitat, Antoni Llabrés, ha destacat el compromís cívic del professor Grimalt amb la llengua i el país i el llegat filològic i literari que ens deixa, especialment, el seu estudi i edició crítica de les Rondalles Mallorquines. Josep Grimalt era un dels socis més antics de l'OCB i havia estat reconegut amb el Premi Miquel dels Sants Oliver que concedeix l'entitat, a la convocatòria dels Premis 31 de desembre del 2023.

Per la seva banda, Nova Editorial Moll i la Institució Francesc de B. Moll també han expressat el seu condol per la mort de Josep Antoni Grimalt, el professor Grimalt, com era popularment conegut, «un gegant de la nostra llengua i de la nostra cultura, per la seva tasca extraordinària en l’estudi i la divulgació de la literatura en català i, sobretot, de les rondalles mallorquines recopilades per Antoni Maria Alcover, que aviat seran declarades Patrimoni Immaterial pel Consell de Mallorca».

El professor Grimalt va iniciar la seva relació amb l’editorial Moll en publicar el 1965 el seu primer llibre, Història d’una dama i un lloro, del qual Joan Mascaró va destacar, adreçant-se a Francesc de B. Moll, les seves «paraules clares i pures de Mallorca, descripcions molt ben fetes, humorisme i comprensió de la vida». Més recentment, el 2022, Josep A. Grimalt, conjuntament amb Jaume Guiscafré, va culminar trenta anys de feina d’estudi rondallístic amb la publicació del novè i darrer volum de l’edició comentada de l’Aplec de Rondaies Mallorquines d’en Jordi des Racó, a càrrec de Nova Editorial Moll.

Nova Editorial Moll i la Institució Francesc de Borja Moll volen destacar, també, «el tarannà senzill i amable de Josep Grimalt, la seva bonhomia i la seva excepcional disposició a participar, sempre, en qualsevol iniciativa en favor de la nostra llengua i de la nostra cultura». «El buit que deixa el professor Grimalt serà molt difícil d’omplir en l’univers dels amants de Mallorca, de la cultura popular i de la llengua catalana», assenyalen.

Lamentem la mort de Josep A. Grimalt (Felanitx, 1938-2024), filòleg, narrador i assagista.



Va ser soci d'honor de l'AELC.



Recuperem la seva entrevista en vídeo al projecte Lletres i Memòria i la pàgina de l'autor al nostre web:https://t.co/OOp4uWjuYJhttps://t.co/C8raR6n4Ba pic.twitter.com/X0QM2TjdUM — AELC (@EscriptorsAELC) August 23, 2024

⚫️ L'Ajuntament de Felanitx vol expressar el seu condol per la mort del doctor Josep A. Grimalt Gomila, Medalla de la Ciutat. 📸 El professor Grimalt va rebre aquest distintiu el mes de desembre de 2023 en un acte al qual no pogué assistir pel seu delicat estat de salut. pic.twitter.com/380PEv7538 — Ajuntament Felanitx (@AjFelanitx) August 23, 2024

El Departament de Cultura i Patrimoni del @ConselldeMca lamenta la mort de Josep Antoni Grimalt, filòleg i gran estudiós de les rondalles mallorquines.



El professor Grimalt fou membre del jurat de la primera edició dels Premis Mallorca de Creació Literària de narrativa. pic.twitter.com/J5HuzQ9FO5 — Llengua Mallorca (@llenguamallorca) August 23, 2024

Des @ElPiFelanitx volem donar el condol a familiars i amics per la pèrdua de Josep Antoni Grimalt i Gomila, el professor Grimalt que ha mort als 86 anys.



Un gran de l'ensenyament i divulgador de la cultura. A Felanitx el recordarem sempre. DEP@ElPi_IB

Informació @UHmallorca pic.twitter.com/KDXgazahsL — El PI Felanitx (@ElPiFelanitx) August 23, 2024

El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears lamenta la mort, ahir, del professor i company Josep Antoni Grimalt. pic.twitter.com/UX5lIrjJ5I — Departament de Filologia Catalana (UIB) (@FilCatLinGenUIB) August 23, 2024

La Biblioteca Can Sales lamenta la mort del professor de Filologia Catalana Josep Antoni Grimalt, referent de la divulgació i l'estudi de la llengua i la cultura. pic.twitter.com/rVEz8hXbDv — Biblioteca pública de Palma Can Sales (@BiblioCanSales) August 23, 2024