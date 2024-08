CCOO a TIRME denuncia els incompliments en matèria laboral i el bloqueig de la negociació del conveni col·lectiu

La federació CCOO Hàbitat Balears denuncia el bloqueig de la negociació del conveni col·lectiu, asseguren que «l'empresa Tirme, gestora de les plates de reciclatge de Mallorca, només vol tractar aquests temes a la paritària quan és una negociació de conveni i està denunciat, per la qual cosa correspon tractar-les a la mesa negociadora o comissió de treball, no en paritària i també denunciem la pressió per part de Tirme per signar un preacord que només beneficiava una part dels treballadors/es de la mercantil».

Des de CCOO denuncien que Tirme, tenint un segell EFR (Empresa Familiarment Responsable), està impedint als seus treballadors/es fer-se canvis entre ells, a les seves jornades, quan això suposa un cost zero per a l'empresa, el que provoca un desajust i malestar en la salut i benestar dels seus treballadors.

A més, denuncien que amb el nou sistema de disponibilitat/buscapersones implantat per l'empresa Tirme no es respecten els descansos del personal per llei entre torns ni el dret a la desconnexió digital.

«És tal el desajustament en temes de conciliació i descansos que CCOO ha hagut de denunciar davant de Jugat un Conflicte Col·lectiu pel sistema de gestió de les vacances del personal de l'empresa Tirme, ja que imposa les dates de les vacances a la plantilla», expliquen des del sindicat.