Detengut a Eivissa un excontractista de Defensa nord-americà acusat de defraudar 130 milions de dòlars

L'Audiència Nacional espanyola manté en presó un empresari nord-americà de 72 anys detengut a Eivissa a principis de juliol, cercat per les autoritats del seu país per un presumpte frau fiscal de gairebé 130 milions de dòlars.

Tant E.D. com la seva dona D.L.D., francesa de 58 anys, estan acusats de 30 càrrecs d'evasió fiscal i altres delictes en relació amb ingressos per 350 milions de dòlars procedents de contractes públics.

Tots dos varen ser arrestats en un operatiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la DEA (Administració de Control de Drogues nord-americana) el 3 de juliol a Eivissa, on el matrimoni compta amb una residència de vacances. El Jutjat Central d'Instrucció número 3 va decretar per a l'home presó provisional sense fiança i ha rebutjat aixecar la mesura.

L'acusació formulada al Tribunal de Districte de Columbia dibuixa una trama que havia durat anys i en què el matrimoni hauria tingut altres col·laboradors, segons ha informat el Departament de Justícia nord-americana després de la seva detenció.

Presumptament, haurien ocultat els beneficis de Mina Corp & Red Star Enterprises, societat de la qual el marit va ser propietari entre el 2003 i el 2020 i que va rebre més de 7.000 milions de dòlars en contractes amb el Departament de Defensa dels EUA. Eren contractes de subministrament de combustible als avions de les tropes estatunidenques a Afganistan i Orient Mitjà per dur a terme les activitats militars posteriors a l'11-S.

L'acusació manté que l'empresari hauria amagat ingressos en comptes bancaris estrangers mantinguts en secret, utilitzant documentació fictícia i atribuint part de la propietat empresarial a la seva dona, que com a ciutadana francesa no resident no tenia obligacions fiscals amb els EUA. Després haurien fingit, mitjançant documents falsos, que ella li regalava els diners per a despeses personals.

El Departament de Justícia nord-americà va indicar que fins al 2015 l'home "no va pagar cap impost sobre les desenes de milions de dòlars que suposadament guanyava cada any amb Mina & Red Star".

L'acusació li atribueix també haver presentat declaracions falses per als exercicis fiscals del 2007 al 2014, al·legant que els seus interessos comercials, ingressos i actius pertanyien a la seva dona; els anys posteriors, fins al 2020, hauria presentat declaracions falses informant que els seus únics ingressos eren com a consultor i que no tenia interessos en cap negoci estranger.

Presumptament, els fons van ser transferits a entitats financeres opaques a països com Suïssa, Bahames, Singapur i els Emirats Àrabs. Pel que sembla comptaria amb comptes a nom d'entitats no nord-americanes creades en paradisos fiscals, però l'Oficina del Fiscal del Districte de Columbia apunta que va controlar en tot moment els diners als comptes i que de fet els va utilitzar per finançar negocis a tot el món. -incloent-hi un projecte d'infraestructura de combustible mexicà i una franquícia de televisió musical a Europa de l'Est--.

A més, amb les quantitats defraudades suposadament hauria comprat un xalet a una zona d'esquí a Àustria, una casa a Eivissa, un adossat a Londres i diversos iots, adquirits mitjançant testaferros.