Unió de Pagesos proposa la creació d'una etiqueta que identifiqui «de manera senzilla i molt visual» els productes fets a les Balears

Unió de Pagesos ha defensat aquest dissabte la creació d'una etiqueta que identifiqui «de manera senzilla i molt visual» productes agroalimentaris produïts a les illes Balears. L'entitat ha fet un paral·lelisme amb l'etiquetatge per mostrar l'eficiència energètica dels electrodomèstics o l'aportació nutricional dels aliments com a mesures per a donar informació de manera ràpida als consumidors.

Per això, veuen necessari generar «un referent» quant al producte local que ajudi a identificar correctament la relació del producte «amb la producció agroalimentària de proximitat i/o amb l'elaboració i transformació dels seus productes».

Unió de Pagesos proposa quatre categories: A+, la màxima, 100% produït a les illes Balears i amb races o varietats autòctones; A, aliments produïts 100% a Balears però amb varietats introduïdes; B, per a productes que el seu l'ingredient principal es produeix localment, però la resta no; i C, productes elaborats a les Illes però on l'ingredient principal, o tots, són portats des de fora.

«Garantir que la gent conegui l'origen del que ha de menjar beneficia a la pagesia d'aquest país perquè el consumidor aprecia el valor de la producció de proximitat», han declarat des de l'entitat pagesa.