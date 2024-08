'Ocupem les nostres platges' recupera simbòlicament la zona del Balneari 6, «símbol de platja de gatera»

Més de 150 persones han respost a la crida de la campanya 'Mallorca Platja Tour' a participar en una nova acció emmarcada en el moviment 'Ocupem les nostres platges', aquest diumenge, 11 d'agost, en el Balneari 6 de s'Arenal.

S'ha fet una nova acció lúdica i festiva per denunciar la «inacció de les administracions en relació amb la massificació turística a les Illes Balears».

Els recuperadors han ballat ball de bot acompanyats de xeremiers i han desplegat pancartes amb el lema 'Ocupem les nostres platges' per «recuperar simbòlicament un espai natural on els mallorquins han deixat d'anar, com la zona del Balneari 6, símbol de platja de gatera. Un model turístic que pensam que ens fa molt mal».

Des de l'organització han destacat el caràcter cívic, pacífic i festiu de l'acció.

Els promotors de l'acció han realitzat una campanya gràfica inspirada en les postals i publicitat que s'utilitzaven en la dècada de 1960-1970, una època en la qual els visitants venien a Mallorca «per a trobar platges netes amb residents amables i acollidors».

D'altra banda, 'Mallorca Platja Tour' ha assenyalat que s'ha constituït com a associació i que ha comunicat la trobada a la Delegació del Govern espanyol a les Balears. Així, han destacat que l'objectiu del moviment és «posar de manifest la situació dels residents durant els mesos de màxima ocupació turística».

«També per a fer de veu que recordi als nostres representants polítics que no treballen només per a les grans elits sinó per a tots els ciutadans d'aquesta terra», han conclòs, insistint que no van contra els turistes sinó contra el model.