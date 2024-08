Associacions de pares i mares d'alumnes demanen a Educació més explicacions davant el robatori de dades del GestIB

La Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de les Balears (Coapa) ha demanat a la Conselleria d'Educació i Universitats més actuacions i explicacions davant l'accés no autoritzat a dades personals d'usuaris del Programa per a la Gestió Educativa de les Balears (GestIB) per part de terceres persones.



Segons han assenyalat les federacions d'associacions de famílies d'alumnes de Mallorca, Menorca i Eivissa en un comunicat aquest dijous, Coapa ha enviat una carta als delegats de protecció de dades i a la directora general de Planificació i Centres demanant altres actuacions i oferint la seva col·laboració per a ajudar a minimitzar els efectes del robatori de dades.



Des de les federacions han explicat que la carta enviada a les famílies, mitjançant un comunicat GestIB i altres a les seves adreces de correu personal, dona resposta a les obligacions de l'Administració davant un fet així. No obstant això, han considerat que el seu llenguatge tècnic «és de poca ajuda per a les famílies», que necessiten una altra informació complementària per a gestionar correctament aquesta situació.

En aquesta línia, han demanat a la Conselleria que expliqui, «en un llenguatge comprensible per qualsevol persona i de manera didàctica», què ha succeït, les conseqüències que pot tenir per als menors i per als adults afectats i, sobretot, què poden fer per a minimitzar-les.



Segons l'entitat, les possibles conseqüències detallades en el punt quatre de la carta (suplantació de la identitat, frau, pèrdua de la privacitat, danys en la reputació dels afectats, limitació dels seus drets) són «molt greus i fa necessari que la Conselleria les expliqui i ajudi de manera urgent a les famílies afectades a millorar la seva seguretat per a evitar conseqüències més greus».



Així mateix, han demanat, entre altres qüestions, conèixer l'abast de l'accés a la plataforma, el nombre de persones afectades, com van accedir a les dades i quines mesures s'estan adoptant per a evitar incidents similars.