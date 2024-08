Continua la crisi: Córdoba manté que no dimitirà i diu a Sa Unió que «el primer que cal fer és governar»

El president del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha afirmat que no canviarà la seva postura sobre una possible dimissió, malgrat els moviments polítics d'altres formacions per a plantejar una moció de censura contra ell.



Sobre la petició de Sa Unió a Gent per Formentera i PSOE de donar suport a una moció de censura contra Córdoba, el president ha assegurat que està d'acord amb el plantejament que «el primer que cal fer és governar», donant servei i complint com a polítics.



«Veig que ara GxF i PSOE van a pel mateix, i fins i tot GxF va a més, demanant la dimissió i les actes dels dos presidents dels partits que han provocat la situació, PP i Compromís», ha declarat Córdova davant els mitjans.



En aquesta línia, Córdoba ha argumentat que continua defensant que Sa Unió ha de governar amb un cap de llista perquè així ho van triar els ciutadans. «Esperem que els consellers de Sa Unió, si ho diuen altres partits, facin cas perquè si ho diu el president o el PP no en faran», ha afegit.



Així, el president ha defensat que, malgrat la crisi, les coses «continuen funcionant», encara que no al ritme desitjat. També ha explicat que han de recuperar òrgans de govern com la Junta de Govern i les vicepresidències. «Sembla que tornem a la casella de sortida», ha afegit.



També ha assegurat que ell «convocaria ara mateix» unes eleccions, encara que això suposaria un termini d'un any, aproximadament, «i Formentera no pot estar així durant un any».