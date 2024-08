Organitzen una 'abraçada popular' a Menorca en contra de la turistificació i els problemes d'habitatge

El GOB Menorca ha convocat un 'abraçada popular' com a acció de protesta per la problemàtica de l'accés a l'habitatge i la turistificació dels centres dels nuclis urbans a l'illa, per al pròxim 20 d'agost a la Plaça Catedral de Ciutadella.

L'acte consistirà a formar una abraçada humana al voltant del centre històric, com a reivindicació «per frenar la pèrdua de drets i d'identitat», segons ha explicat l'entitat.

El grup ecologista ha assenyalat que continuarà impulsant accions reivindicatives com aquesta «mentre no hi hagi reaccions institucionals per frenar aquesta deriva».

«Ciutadella coneix bé els efectes de la promoció il·limitada d'hotels, tant a la costa com a la zona urbana. Sap de les dificultats de conviure amb habitatges on cada dia se celebren festes turístiques, impedint el descans nocturn. També està familiaritzada amb l'impacte de la gentrificació, que dispara els preus i amenaça seriosament el futur de la gent normal i dels seus fills», han manifestat a través d'un comunicat.

Per al GOB, les protestes que també s'estan donant a Mallorca, Eivissa, les Canàries, Barcelona o València, «amb multitud de persones demanant un canvi de rumb, són l'expressió d'una població resident cansada de veure com els problemes s'agreugen a mesura que augmenta el nombre de turistes».