APAEMA inicia una campanya de micromecenatge per a adquirir una nova marmita per a S'Obrador

L'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA) ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo per a adquirir una marmita de cuina industrial per a S'Obrador. Aquesta eina és essencial per a millorar el servei que presta als petits productors ecològics. Així podrien «automatitzar processos, facilitar la feina dels treballadors, homogeneïtzar les elaboracions, crear nous productes i escalar receptes per a arribar a grans consumidors», expliquen.

Actualment, S'Obrador és l'únic obrador col·lectiu de l'illa adreçat a productors, oferint preus assequibles i una àmplia gamma de receptes. «La transformació que es fa a S'Obrador ajuda els productors ecològics a donar un valor afegit als seus productes, incrementar la rendibilitat dels seus projectes agraris i evitar el malbaratament alimentari aprofitant excedents i aliments tocats o lletjos», assenyalen. Des de la seva creació, S'Obrador ha processat unes 250.000 unitats de conserva per a prop de 50 pagesos.

No obstant això, S'Obrador està passant per una situació delicada. Les despeses superen els ingressos generats, cosa que posa en risc la continuïtat del projecte i l'impacte positiu que té en el territori. «Per mantenir uns preus populars per als productors i aconseguir uns preus finals assequibles per als consumidors dels productes elaborats a S'Obrador, és imprescindible millorar l'equipament existent», ha remarcat Miquel Coll, president de l’entitat.

«La peça clau per revertir aquesta situació és adquirir una marmita nova», afegeix Coll. Una marmita és una olla industrial amb característiques tècniques que permeten elaborar determinades receptes i grans volums. Fa dos anys, la marmita que utilitzaven es va tornar inoperativa. Amb una de nova, equipada amb la darrera tecnologia agroalimentària, S'Obrador podrà continuar oferint el seu servei als productors i productores.

Recentment, APAEMA ha rebut una ajuda que cobreix el 50% del valor d'aquesta màquina. «La campanya de Goteo es destina a finançar el 50% restant», expliquen. I, «tal com en Panoràmix necessitam aquesta marmita per a poder cuinar pocions que enforteixin el moviment agroecològic i accelerin la transició cap a una Mallorca més verda i justa».

La campanya de micromecenatge està activa a la plataforma Goteo, i qualsevol persona pot fer una aportació per a ajudar a aconseguir aquesta eina vital per a S'Obrador. A canvi de les contribucions, s'ofereixen recompenses com productes elaborats a S'Obrador, visites guiades i experiències gastronòmiques exclusives.

APAEMA és una associació sense ànim de lucre que agrupa productors d'agricultura ecològica de Mallorca. L'objectiu de l'associació és promoure i defensar l'agricultura ecològica com a model sostenible i respectuós amb el medi ambient, fomentant la producció local i la conservació de les tradicions agrícoles de l'illa.

Per a més informació sobre la campanya i per a fer aportacions, podeu visitar la pàgina del projecte a Goteo: Una marmita per a s'Obrador o contactar amb l'Associació a través del correu electrònic info@apaema.net.