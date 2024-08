MÉS reclama al Consell retornar al consens lingüístic després d'eliminar el requisit del català a les noves places de l'IMAS

Els consellers de MÉS per Mallorca han demanat aquest dissabte al president del Consell de Mallorca que no cedeixi davant les pressions dels seus socis d'extrema dreta i recuperi el requisit lingüístic a les noves places convocades per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).



El portaveu ecosobiranista a la institució insular, Jaume Alzamora, ha lamentat la proposta del pacte PP-VOX per a suprimir el nivell B2 de català requerit al personal sanitari nou de l'IMAS, tal com divendres va denunciar el sindicat STEI. Alzamora, ha remarcat que la supressió del requisit en aquestes places suposarà vulnerar el dret de molts usuaris de les residències gestionades per l'IMAS.



«Hem de tenir en compte que parlam de gent gran; és la que té més dificultats per expressar-se en castellà. És una passa enrere i comporta dificultar la vida de moltes persones que el que necessiten és ser ateses de manera digna, en condicions i sense imposar-los impediments afegits», ha assegurat Alzamora.



Davant d'aquest nou atac als drets lingüístics, MÉS per Mallorca ha instat el president Galmés a rectificar el seu posicionament i abandonar la deriva catalanòfoba. «Galmés és captiu i ostatge de les voluntats i desitjos dels seus socis de govern, que són els qui en realitat marquen les pautes de l'acció política d'aquesta del Consell», ha assegurat Alzamora.



El portaveu de MÉS al Consell ha recordat que l'eliminació del requisit lingüístic en aquestes places se suma a la reducció en més d'un 60% de la partida destinada a política lingüística. En concret, el pressupost del Consell d'enguany contempla una retallada del 60,4% en el servei de Normalització Lingüística, que ha passat de tenir 2,3 milions d'euros a 939.954 euros, 1,4 milions menys. A més s'han retallat les ajudes a l'OCB o també s'ha reduït en un 25% les ajudes concedides a l'Associació Joves per la Llengua.



El portaveu de MÉS ha remarcat també que l'actual pacte PP-VOX ja ha introduït el castellà als Premis Mallorca i suprimit el domini .cat al web institucional del Consell. «Galmés ha de retornar al consens lingüístic», ha conclòs.