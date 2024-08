Maria de Lluc Muñoz: «El nostre objectiu és que hi hagi un Seminari Blanquerna el 2024»

Aquest dimarts 30 de juliol un dels protagonistes del programa ‘VIDA d’estiu’ d’Ona Mediterrània ha estat el Grup Blanquerna. Aquest dimecres s'ha celebrat una assemblea de socis per a votar la nova candidatura a la junta, encapçalada per Maria de Lluc Muñoz. Els altres noms que figuren a la candidatura són: Josep Prohens, Maria Llabrés, Macià Mut, Gemma Ferrer, Pau Emili Muñoz, Marcel Pich i Andreu Servera.

P: Què és el Grup Blanquerna? Quina ha estat la seva activitat principal fins ara?

R: El Grup Blanquerna va néixer fa 39 anys, el 1985, com un espai de reflexió i debat plural i transversal, sobretot des d'una òptica nacionalista i progressista. La seva activitat principal, que supòs que és la que coneix més gent, és el seminari Blanquerna, que són unes jornades on, durant un parell de dies, s’apleguen joves de tots els Països Catalans per conèixer-se i formar-se, encara que hi ha gent de totes les edats que ve a escoltar ponències i debats. El seu objectiu era crear un espai de reflexió. A part d'això, el Grup Blanquerna també ha fet de think tank, ha editat llibres i ha organitzat presentacions i xerrades diverses. Fa uns anys que la seva activitat principal, que és el seminari, no se celebra, i ara un grup de joves que creim en el projecte, que coneixem el Grup Blanquerna i la importància que tenen els seminaris ens hi volem posar el capdavant per a tornar-ho a posar en marxa.

P: I per què us ha semblat que era ara el moment, o per què és ara important agafar aquest relleu, ocupar aquest espai?

R: Crec que el Grup Blanquerna feia una feina molt important de xarxa, i dels seminaris en sortien altres idees i projectes. Ara som en un moment on no tenim una línia ideològica clara com a país, ni tenim un lloc on ens poguem plantejar qüestions entre nosaltres i a partir del qual crear nous espais, i nosaltres trobam que és necessari.

P: Quins objectius teniu ara com a nova junta? Com encarau el futur de l’entitat?

R: De moment, ens posem la fita de celebrar un Seminari Blanquerna el 2024. Els seminaris normalment es fan per la tardor i l'objectiu principal de la nova Junta és que no passi un any més sense poder-ne celebrar un. La nostra intenció és, després, fer altres activitats amb més periodicitat, però la fita principal és el Seminari Blanquerna 2024.

P: El Grup Blanquerna té relació amb altres entitats?

R: Sí, de fet el Grup Blanquerna és, des de la seva fundació, una entitat germana de l'Obra Cultural Balear, i sovint s’ha fet feina de manera conjunta. A més, el Grup Blanquerna sempre ha procurat donar veu a organitzacions juvenils de tots els Països Catalans, per exemple, convidant als seus membres a assistir o a xerrar al seminari. A més, la nostra candidatura compta amb persones de diversos perfils i recorreguts en la militància i el món associatiu. No només som mallorquins, sinó que també hi haurà dos menorquins, cosa que redundarà, esperam, en una major participació al seminari i en una implicació per part de gent de totes les Illes.

P: Quin és àmbit d’actuació del Grup Blanquerna? Fa uns mesos es van celebrar a Vic unes jornades formatives amb gent de tots els Països Catalans.

R: Sí, el Grup Blanquerna entén per nació els Països Catalans, però d'una manera autocentrada en Mallorca i ara, també, a totes les Illes Balears.

P: Com veus ara mateix el teixit associatiu i la força dels moviments socials a Mallorca?

R: Estam en un moment molt dolç: crec que cada vegada la gent se n’adona més de la importància d'organitzar-se, de participar d'iniciatives socials, i per això també creiem que necessitem un espai, com el Grup Blanquerna, que ens permeti reflexionar i trobar un camí comú per poder caminar tots cap al mateix objectiu.

P: Per acabar, tens qualque recomanació cultural per aquest estiu?

R: Podria dir la Mobo, però ja ha passat… diria senzillament que anim a tothom a participar a les activitats culturals que s’organitzen als pobles, perquè les entitats locals fan una tasca imprescindible.