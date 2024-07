La saturació dels aparcaments dissuasoris a les estacions de tren, principal reivindicació de l'AUT davant la gerència de SFM

Aquest divendres ha tingut lloc una reunió entre quatre representants de l'Associació d'Usuaris del Tren de Mallorca (AUT) i el gerent dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, acompanyat de dos tècnics de l'empresa. Durant aquesta trobada, s'han abordat diversos temes d'interès per als usuaris i s'han repassat els avanços i les previsions de cara a la tardor.

L'AUT ha recordat a la gerència les 27 propostes de millora (ja.cat/27AUT) de reclamació presentades anteriorment. La gerència d'SFM ha assegurat que cap de les mesures iniciades fins ara s'han aturat, destacant el compromís amb la millora contínua del servei.

Des de l'associació s'ha reclamat un augment tant al matí com a darrera hora del dia dels trens, la gerència ha manifestat que al mes de setembre es mantendran els horaris actuals, per la falta de maquinària i personal i que s'ha fet l'esforç de reduir l'horari d'estiu només durant el mes d'agost.

Pel que fa als projectes en desenvolupament, s'han discutit diversos aspectes importants. El projecte del tren de Llevant no s'ha aturat i que hi ha possibles modificacions de recorregut als municipis de Son Servera i Capdepera, amb especial menció a la manca d'un estudi de demanda. El projecte del tren de Migjorn, tot i que l'estudi ha estat entregat al Govern, encara no té previsions concretes i que durant aquesta legislatura només hi hauria temps per a la licitació del projecte bàsic. En relació a la línia de Sa Pobla a Alcúdia no hi ha hagut novetats significatives i que el projecte del tramvia de l'aeroport està descartat.

Una de les principals reivindicacions són els aparcaments disuassoris, amb la principal queixa de la saturació de l'aparcament de Consell/Alaró, sobretot per la manca d'un servei de busos llançadora eficient. Des de la gerència s'ha informat que aquesta ampliació està pendent d'un informe i ha remarcat el seu compromís de nous aparcaments a Inca i Marratxí. També s'ha parlat de la necessitat de millorar les zones d'ombra a les estacions amb la construcció de noves marquesines.

La reunió ha servit també per anunciar que s'ha adjudicat la substitució de totes les pantalles de senyalització i la megafonia d'informació al viatger amb el compromís d'estar completat en els pròxims sis mesos. Així com com la implementació del sistema RTMS a la xarxa de metro i fins a Inca i seguir fent feina en l'eliminació de passos a nivell que permetrà millorar encara més la seguretat del sistema.

Egons els representants dels usuaris, «La reunió ha estat molt productiva i es confia que les mesures discutides contribuiran a una millora significativa del servei ferroviari a Mallorca». Des de l'Associació d'Usuaris del Tren han manifestat la seva «disponibilitat per seguir mantenint reunions periòdiques per conèixer els avanços i traslladar a la gerència d'SFM les principals preocupacions i reclamacions dels usuaris».