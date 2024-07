El Consell de Mallorca ha obert el termini per sol·licitar les ajudes per a les entitats juvenils

El Consell de Mallorca obre avui el termini per sol·licitar les ajudes per a les entitats juvenils, amb una dotació de 400.000 euros. La finalitat de la subvenció és promocionar l'organització juvenil i l'associacionisme jove, adaptant els recursos a la realitat i als objectius de les entitats de Mallorca.

La convocatòria es dirigeix a dos tipus d'entitats. D'una banda, es destinen 180.000 euros a les entitats juvenils presents en cinc o més municipis i poden optar a un màxim de 45.000 euros per sol·licitud presentada. D'altra banda, les entitats que no compleixen amb el requisit de presència mínima en cinc municipis compten amb una partida total de 220.000 euros i poden obtenir un màxim de 10.000 euros per sol·licitud.

La subvenció pretén finançar les activitats fetes i les despeses corrents, com per exemple: les del personal dels programes, els plans generals d'acció associativa o els projectes d'actuació, executats a Mallorca entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2024. Tenen rellevància especial els plans o programes que incloguin actuacions relacionades amb la promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte; el desenvolupament personal i social; les accions dirigides a col·lectius juvenils en risc d'exclusió i a reforçar les relacions intergeneracionals.

Les entitats interessades tenen quinze dies des de la seva publicació al BOIB per sol·licitar la subvenció a través de la Seu Electrònica del Consell.

El Consell de Mallorca obre avui el termini per sol·licitar les ajudes per a les entitats juvenils, amb una dotació de 400.000 euros. La finalitat de la subvenció és promocionar l'organització juvenil i l'associacionisme jove, adaptant els recursos a la realitat i als objectius de les entitats de Mallorca.

La convocatòria es dirigeix a dos tipus d'entitats. D'una banda, es destinen 180.000 euros a les entitats juvenils presents en cinc o més municipis i poden optar a un màxim de 45.000 euros per sol·licitud presentada. D'altra banda, les entitats que no compleixen amb el requisit de presència mínima en cinc municipis compten amb una partida total de 220.000 euros i poden obtenir un màxim de 10.000 euros per sol·licitud.

La subvenció pretén finançar les activitats fetes i les despeses corrents, com per exemple: les del personal dels programes, els plans generals d'acció associativa o els projectes d'actuació, executats a Mallorca entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2024. Tenen rellevància especial els plans o programes que incloguin actuacions relacionades amb la promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte; el desenvolupament personal i social; les accions dirigides a col·lectius juvenils en risc d'exclusió i a reforçar les relacions intergeneracionals.

Les entitats interessades tenen quinze dies des de la seva publicació al BOIB per sol·licitar la subvenció a través de la Seu Electrònica del Consell.

El Consell de Mallorca obre avui el termini per sol·licitar les ajudes per a les entitats juvenils, amb una dotació de 400.000 euros. La finalitat de la subvenció és promocionar l'organització juvenil i l'associacionisme jove, adaptant els recursos a la realitat i als objectius de les entitats de Mallorca.

La convocatòria es dirigeix a dos tipus d'entitats. D'una banda, es destinen 180.000 euros a les entitats juvenils presents en cinc o més municipis i poden optar a un màxim de 45.000 euros per sol·licitud presentada. D'altra banda, les entitats que no compleixen amb el requisit de presència mínima en cinc municipis compten amb una partida total de 220.000 euros i poden obtenir un màxim de 10.000 euros per sol·licitud.

La subvenció pretén finançar les activitats fetes i les despeses corrents, com per exemple: les del personal dels programes, els plans generals d'acció associativa o els projectes d'actuació, executats a Mallorca entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2024. Tenen rellevància especial els plans o programes que incloguin actuacions relacionades amb la promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte; el desenvolupament personal i social; les accions dirigides a col·lectius juvenils en risc d'exclusió i a reforçar les relacions intergeneracionals.

Les entitats interessades tenen quinze dies des de la seva publicació al BOIB per sol·licitar la subvenció a través de la Seu Electrònica del Consell.